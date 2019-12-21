Оржель сказав, скільки газу ”прокачає” ГТС України за угодою з РФ

Україна і Росія домовились, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України у 2020 році складе 65 млрд кубометрів, а у 2021-2024 роках – по 40 млрд кубометрів.

Про це на брифінгу розповів міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, коментуючи результати переговорів у Мінську 20 грудня за участі Єврокомісії, України і Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, надалі обсяги транзиту російського газу територією України можуть переглянуті, або дія погодженої угоди може бути продовжена на наступні 10 років. "Тобто обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, 40 - наступні чотири роки", - сказав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, українська газотранспортна система за січень-вересень 2019 року доставила до європейських країн і Молдови 64,3 млрд кубометрів газу.

На початку листопада Національний банк України прогнозував, що транзит газу територією України скоротиться до 50 млрд кубометрів у 2020 році і до 30 млрд кубометрів - у 2021 році. За розрахунками НБУ в такому разі прямі втрати економіки щороку становитимуть менше 1% ВВП.

Після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.