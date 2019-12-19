Експерти прогнозують збереження нинішніх цін на на цибулю в Україні

Оптова ціна на цибулю в Україні не змінювалася вже більше двох з половиною місяців і знаходиться на рівні 23 центів США за кг (5-6 грн / кг).

Про це повідомляє аналітична платформа East-fruit.

"Найбільш песимістичні прогнози цін на цибулю для України та Європи на новий сезон поки що не виправдовуються, хоча площі під цибулею й побили всі попередні рекорди. Учасники ринку вважають, що головною причиною того, чому ціни на цибулю утримуються на прийнятному рівні, є складні погодні умови для вегетації цибулі в цьому сезоні, які були відзначені і в Україні і в країнах Євросоюзу", - зазначають аналітики платформи.

На сьогодні середня ціна на цибулю в Україні вище на 1-3 центи США за кг, ніж у Білорусі та Росії і на 43% вище, ніж у країнах Центральної Азії (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан). Проте, різниця у цінах недостатня, щоб запустити імпорт цибулі з цих країн.

Експорт цибулі з України також не дуже цікавий, тому що ціни на цей овоч у Польщі вищі, ніж в Україні, всього на 3 центи США за кг.

"У будь-якому випадку відсутність динаміки на ринку цибулі говорить про збалансованість попиту й пропозиції. Швидше за все, істотних змін на цьому ринку до середини січня 2020 року вже не буде", - прогнозують експерти.