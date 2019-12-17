Експерт оцінив економічний ефект від ринку землі у $50-85 мільярдів

Економічний ефект протягом 10 років після відкриття ринку землі може сягнути 50-85 млрд доларів.

Про це під час пресмарафону на тему “Земельна реформа: якою вона буде” в Укрінформі сказав голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми зможемо забезпечити в наступні 10 років після відкриття ринку землі сукупний економічний ефект в розмірі 85 млрд доларів, якщо це буде ліберальна модель (земельного ринку — ред.). Якщо це буде менш ліберальна модель, то це буде близько 50 млрд доларів в наступні 10 років”, - сказав Ливч.

Згідно з розрахунками експертів, середня вартість одного гектару землі буде не нижче за нормативну грошову оцінку і коливатиметься в межах 1,5-2 тис. доларів в перший рік після відкриття ринку землі, зауважив голова Асоціації. За його словами, в умовах ліберальної моделі (з правом купівлі землі іноземцями) ціна за гектар сільськогосподарської землі протягом 10 років може зрости до 5,5 тис. доларів; при моделі, яка не передбачає права іноземців купувати землю, - до 4-4,5 тис. доларів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Також законопроект визначає, що одна особа може сконцентрувати у своїх руках не більше 200 тис. га ільськогосподарської землі.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму з цього питання.