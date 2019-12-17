Рожкова — про співпрацю з МВФ: У нас є план на випадок скасування націоналізації ПриватБанку

У Нацбанку запевнили, що навіть у разі винесення судом негативного рішення щодо ПриватБанку, це жодним чином не вплине на подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом та фінансову стабільність в країні.

Про це під час презентації Звіту про фінансову стабільність сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від рішення суду (по ПриватБанку - ред.) наша співпраця з МВФ не буде залежати. У нас є план в разі негативного рішення, якщо буде відмінена націоналізація ПриватБанку. Це означає двосторонню реституцію, тобто відміну всіх інших дій, які були зроблені, включаючи докапіталізацію банку. Всі наступні кроки ми будемо координувати з урядом, як це було в попередній раз", - сказала Рожкова.

Вона наголосила, що Міжнародний валютний фонд та всі партнери і донори України приділяють велику увагу ПриватБанку. Вони розуміють, що судова система - це незалежна гілка влади і ніхто не може впливати на її рішення.

"Відповідно, будувати кооперацію між Україною і Міжнародним валютним фондом в залежності від рішень наших судів - це не зовсім правильно. Для Міжнародного валютного фонду більш важливим є можливість і спроможність Національного банку і уряду забезпечити фінансову стабільність, спроможність України повернути втрачені державою кошти", - зауважила Рожкова.

Вона додала, що навіть у результаті негативного рішення щодо ПриватБанку, фінансова стабільнсть буде втримана.

"Це буде складніше і це буде негативним сигналом для інвесторів. Але це не зруйнує фінансову стабільність та нашу співпрацю з МВФ", - підкреслила Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляційну скаргу держави на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку. Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом ексспіввласника Приватбанку Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку.

Україна працює над укладенням нової програми співпраці з МВФ. У Національному банку вважають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом може відбутись у першому кварталі 2020 року. Програма буде укладена терміном на три роки, обсягом 4 млрд SDR або 5,5 млрд дол. США.