Держава планує продати ПриватБанк за три роки - Маркарова

Держава має намір за три роки здійснити повний вихід з капіталу АТ "КБ "ПриватБанк".

Про це інтерв'ю НВ Бізнес розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Усі вони передбачають входження інвесторів у капітал і повернення банків у комерційний сектор. Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитись у ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році до нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для ПриватБанку у нас стоїть задача за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоби комусь щось продати, треба, щоби хтось це купував", - сказала Маркарова.

Міністр зазначила, що перед продажем ПриватБанку слід отримати рішення у деяких актуальних судових справах.

"Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні загалом і показники банку (а вони гарні, і це дуже хороший кейс, який показує, що при правильному менеджменті, незалежній наглядовій раді і спільній роботі можна суттєво покращувати позицію на ринку), але й додаткові ризики", - пояснила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд Києва 24 вересня розпочав розгляд позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року; 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію на це рішення.