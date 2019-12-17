Банківська система стійка до різноманітних ризиків - Рожкова

У Національному банку запевнили, що банківська система стійка до різноманітних ризиків, які можуть загрожувати фінансовій стабільності.

Про це під час презентації Звіту про фінансову стабільність сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо констатувати, що вона (банківська система - ред.) досить стійка до різноманітних ризиків, які можуть загрожувати фінансовій стабільності", - наголосила Рожкова.

Вона зазначила, що фінансова стабільність залежить не тільки від стійкості банківської системи, а й від низки інших чинників: макрофінансової стабільності, подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом та судів, пов'язаних з ПриватБанком.

"Національний банк разом з Міністерством фінансів і урядом в будь-якому випадку буде робити все аби зберегти фінансову стабільність і стабільність фінансового сектору", - сказала Рожкова.

Вона також додала, що регулятор не зовсім задоволений тим, як державні банки реагують на зниження ключової ставки Національного банку, адже вони досить повільно знижують вартість ресурсів.

"Що стосується державних банків, то їх фінансовий стан у нас викликає занепокоєння. Якщо більшість банків за підсумками стрес-тесту продемонстрували достатньо високу стійкість до стресів через прибутковість та ефективність діяльності, то такого буферу, як прибуток, як операційна ефективність у державних банках недостатньо. Також рівень непрацюючих кредитів у державних банках на сьогодні є найвищим і, незважаючи на певний прогрес, ми говоримо про те, що треба трохи пришвидшуватись в цьому напрямку", - зауважила Рожкова.