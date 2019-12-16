План "Б" у боротьбі за "Приват"

Ця схема захисту Приватбанку від претензій ексвласників Коломойському дуже не сподобалася. Ще б пак – "гіпс знімають, клієнт від'їжджає"!

Для отримання чергового траншу МВФ Україна пообіцяла прийняти закон про неможливість повернення банків екс-власникам. Кредиторів турбує аж надто активна діяльність олігарха Ігоря Коломойського щодо визнання незаконною націоналізацію Приватбанку, яку держава була змушена здійснити в 2016 році через складний фінансовий стан установи. Тож напередодні апеляції 19 грудня (суд першої інстанції підтримав Коломойського) Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким, зокрема, стосунки з колишніми власниками ліквідованих та націоналізованих банків чітко унормовуються. Документ дає їм зрозуміти – дороги назад немає. Звісно, олігарху, який підключив увесь свій вплив, активізуючи вітчизняну судову систему, це не сподобалося. І тому вустами окремих народних депутатів та громадських "діячів" законопроект був названий антиконституційним і таким, що "порушує права вкладників".

Усі на захист ПриватБанку від його "колишніх"!

Проект закону № 2571 під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" вдосконалює законодавство, що стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку. Основна новація документу полягає в урегулювання ситуацій, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку. Як відомо такий банк в Україні лише один – Приватбанк і саме довкола нього сьогодні точаться судові баталії, що ризикують створити небезпечний прецедент, коли власники олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не тільки не понесуть відповідальності за дії, що довели системний банк мало не до банкрутства, а ще й отримають від цього зиск.

Щоб не допустити подібного, кредитори і наполягли, скажімо так, на додаткових запобіжниках стосовно ПриватБанку та інших фінустанов, виведених з ринку з причин неплатоспроможності. Кабмін запропонував внести найбільш суттєві зміни до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Зокрема, до його статті 41, у відповідності до якої ПриватБанк був виведений з ринку три роки тому. Саме зміни до цієї статті і передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність. Щоправда, в процесі оскарження рішення НБУ власник має право на компенсацію заподіяних йому "реальних збитків".

В законопроекті жодним словом не згадано ПриватБанк, але "Перехідні положення" прямо вказують на те, що нові норми стосуються усіх банківських установ, які так чи інакше виводилися з ринку.

Цим же законопроектом передбачена і схема на випадок, якщо Коломойський усе ж отримає перемогу в українських судах. Банк повторно націоналізують, але вже за новою процедурою.

Виглядатиме це так:

1. Мінфін забирає гроші.

Умова для повернення акцій Коломойському – анулювання угоди, в якій Мінфін купив 100% банку за 1 гривню. Це означає, що 155 млрд грн докапіталізації (під неї випустили ОВДП), яку забезпечив уряд протягом 2016-2017 року відкликаються

2. ПриватБанк знову стає банкрутом.

Без грошей Мінфіну капітал стає негативним, НБУ визнає банк неплатоспроможним і відправляє його в Фонд гарантування.

3. Фонд гарантування вкладів бере оперативне керівництво банку на себе.

Менеджмент Фонду по суті замінює собою керівництво ПриватБанку, тимчасова адміністрація продовжує роботу банку (операції не зупиняються, як було раніше).

4. Держава знову купує банк.

Але цього разу ніхто нікуди не поспішає – вимога про те, що держава повинна гарячково націоналізувати банк протягом двох днів скасовується і запроваджується 2-місячний термін.

На кому шапка горить

Звертає на себе увагу складність законопроекту та скритність, з якою його готували до реєстрації – текст не одразу з'явився на сайті ВР. Цьому, кажуть журналісти економічних видань, є пояснення.

"По-перше, завдання уряду, НБУ та Фонду гарантування полягало не тільки в тому, щоб на законодавчому рівні виключити можливості для ексвласників ПриватБанку повернути його або отримати компенсацію: потрібно було вирішити проблему і інших банків-банкрутів, ексвласники яких судяться з державою. По-друге, прямо згадувати ПриватБанк або імена конкретних олігархів в законі було не можна: це вносило б явні дискримінаційні норми в українське законодавство, і до того ж означало б тиск на суд з боку влади. По-третє, деталі законопроекту до останнього зберігалися в секреті, щоб не давати Коломойському і його юристам часу на підготовку", – йдеться в матеріалі LIGA.net.

Ігор Коломойський

Є побоювання, що поки ВР прийматиме цей законопроект, Коломойський встигне домогтися свого. А закон, як відомо, зворотної дії не має. Нагадаємо, що Ігор Коломойський уже домігся в першій інстанції визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку. Рішення виніс Окружний адмінсуд Києва буквально за тиждень до другого туру президентських виборів, коли стало зрозуміло, що Порошенко програє Зеленському. 19 грудня в Шостому апеляційному суді Києва відбудеться перше слухання по апеляції Приватбанку на це рішення. Юристи не очікують, що цього дня Апеляційний суд прийме якесь рішення. "У справі 52 томи матеріалів, сторона захисту точно буде наполягати на повному дослідженні доказів, це займе багато часу", – допускає один зі співрозмовників LIGA.net. До того ж у суду є два місяці на те, щоб винести остаточний вердикт.

Загальна ж ідея законопроекту №2571 в тому, що Коломойський не зможе повернути банк, але у нього залишається право вимагати компенсацію. І важливо, щоб закон був прийнятий в цілому до моменту остаточних рішень українських судів. За новими правилами, олігарх не зможе оскаржити повторну націоналізацію ПриватБанку.

Хоча враховуючи супротив, який чинить оточення олігарха та народні депутати з його "крила", прийняти законопроект буде нелегко. До кінця року голосування швидше за все не буде – законопроект "потрапив у чергу" надважливих, а конкуренцію йому в порядку денному складатиме законопроект про ринок землі. Кабмінівці сподіваються, що перше читання відбудеться в кінці січня, а остаточне – в лютому, напередодні засідання Ради директорів МВФ, на якому Україна може офіційно отримати нову програму фінансування (попередньо погоджено $5,5 млрд на три роки).

Однак, на наш погляд, це дуже оптимістичні прогнози. В парламенті одразу знайшлися ярі противники урядового законопроекту. Так, нардеп Олександр Дубінський – заступник голови "фінансового" Комітету ВР, назвав його "антиконституційним" та анонсував альтернативний варіант закону. Аргументи: мовляв, проект Гончарука встановлює обов'язки для судів керуватися виключно рішеннями НБУ та Фонду гарантування, а там (з публічних виступів депутата) "сидить суцільна злочинна влада". "Бенефіціара" цих тез не потрібно довго вгадувати...

Марина Нечипоренко, Київ