Експорт зернових зріс майже на третину

Україна з 1 липня до 13 грудня 2019 року експортувала 27,36 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 32,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

"Україна з початку 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 року - червень 2020 року) станом на 13 грудня 2019 року експортувала 27,36 млн тонн зернових і зернобобових, що на 32,9% більше, ніж на ту саму дату минулого МР", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було експортовано 14 млн тонн пшениці, 9,4 млн тонн кукурудзи, 3,6 млн тонн ячменю.

Також за вказаний період було експортовано 168,8 тис. тонн борошна.

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Як повідомлялося, Україна в 2018/2019 МР експортувала рекордні 50,4 млн тонн зернових, зернобобових і борошна, що на 23% вище показника 2017/2018 МР.

Міністерство сільського господарства США (USDA) в листопаді підвищило прогноз експорту зернових з України на 2019/2020 МР на 0,5 млн тонн порівняно з жовтневим прогнозом - до 54,94 млн тонн.