Врожай зернових уже на 5 мільйонів тонн перевищує минулорічний

Аграрії України станом на 10 грудня 2019 року зібрали 75,2 млн тонн зернових та зернобобових на площі 15,2 млн га або 99% до прогнозу.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

“Станом на 10 грудня українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур в Україні на площі 15,2 млн га або 99% до прогнозу та зібрали 75,2 млн тонн зерна при середній врожайності 49,5 ц/га”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, зібрано 35,2 млн тонн кукурудзи з площі 4,9 млн га (99% до прогнозу при врожайності 71,4 ц/га); 89 тис. тонн гречки з площі 67 тис. га (99% до прогнозу при урожайності 13,3 ц/га); 161 тис. тонн проса з 89 тис. га (99% до прогнозу при урожайності 18,1 ц/га).

Також зібрано 14,6 млн тонн соняшнику з площі 5,8 млн га (100% до прогнозу при середній урожайності 25,1 ц/га; 3,7 млн тонн сої з площі 1,57 млн га (99% до прогнозу при середній урожайності 23,5 ц/га); 9,8 млн тонн цукрових буряків з площі 220 тис. га (100% до прогнозу при середній урожайності 446 ц/га).

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Під урожай 2020 року озимі культури на зерно посіяні на площі 7,0 млн га (96% до прогнозу). Зокрема, озимою пшеницею засіяно 5,9 млн га (95% до прогнозу); житом – 124 тис. га (102% до прогнозу); озимим ячменем – 920 тис. га (100% до прогнозу).

Крім того, озимим ріпаком засіяно близько 1,1 млн га (101% до прогнозу).

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в Україні зібрали рекордні 70,1 млн тонн зернових та зернобобових, на 8,1 млн тонн більше, ніж у 2017 році.