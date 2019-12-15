Вітренко пояснив, чому газ дорожчає, хоча міг би дешевшати

Газ в Україні дорожчає внаслідок недостатнього власного видобутку, а також низької енергоефективності, переконаний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Про це Вітренко написав у Facebook.

"Якби був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ би не зросла, а впала. Оскільки Україна у 2020 році могла б експортувати газ, а не імпортувати, і тому ринкова ціна була б значно нижчою", - зазначив виконавчий директор Нафтогазу.

Він додав, що в такій ситуації питання ціни на газ вже не могло б використовуватися для політичних спекуляцій.

"От так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію", - констатував Вітренко.

Як повідомлялося, оптова ціна на природний газ для населення та виробників тепла у січні становитиме 5 500 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і націнки газзбутів).

У НАК "Нафтогаз України" зазначили, що ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку компанія запропонувала всім захищеним споживачам на період із січня до квітня 2020 року.