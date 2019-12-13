Якою буде ціна на газ для населення у січні — дані Нафтогазу

Оптова ціна на природний газ для населення та виробників тепла у січні становитиме 5 500 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і націнки газзбутків), тобто на рівні гарантованої ціни газу на перший квартал 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"У січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 5 500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року", - ідеться у повідомленні.

Ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яку Нафтогаз запропонував усім захищеним споживачам на період із січня по квітень 2020 року, наголосили у пресслужбі.

Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній.

При цьому споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату – для них із 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна, нагадали у Нафтогазі.

"У січні вони (ціни - ред.) вибудувались на одному рівні, але яка ситуація буде в лютому – важко передбачити. Ми пропонуємо людям застрахуватися від ризику різкого зростання ціни, скориставшись гарантованою ціною. Вона дає змогу зробити витрати на газ до кінця опалювального сезону більш передбачуваними", – прокоментував керівник дивізіону "Інтегрований газ" Андрій Фаворов.

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Обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни – відповідають вимогам МВФ. Згідно з міжнародними зобов’язаннями, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів у рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, Нафтогаз запропонує пільговим споживачам у 2020 році не лише ціну газу на місяць, а й можливість купувати газ за гарантованою ціною на квартал. Із 1 січня і до кінця опалювального сезону така ціна (без ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів) визначена на рівні 5,5 грн за кубометр, при цьому роздрібна ціна становитиме 7,2-7,8 грн за кубометр.