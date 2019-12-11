“Мінус” 13%: у грудні за газ платитимемо менше

Першою “газовою перемогою” зими стало зниження вартості палива за ПСО. Наступною, віримо, буде укладання транзитного контракту з РФ

Незважаючи на забобони, у грудні цифра “13” для українців, схоже, буде “щасливою”. Саме на 13% у порівнянні із листопадовими показниками НАК “Нафтогаз України” знижує вартість “блакитного палива”. Зменшено і так звану “страхову” ціну газу на увесь опалювальний сезон, запроваджену віднедавна урядом. Що ж до “цінових” перспектив наступних місяців, то вони також непогані. Особливо, якщо вдасться домовитися із “Газпромом” про продовження транзиту російського енергоресурсу українською “трубою”...

Понад 600 грн за тисячу “кубів”: “мінус” від базової ціни. Насправді заощадимо більше

НАК "Нафтогаз" знизив на грудень вартість “блакитного палива” для населення на 13% – до 4 277 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Проти 4899 гривень у листопаді. Таким чином, вдалося фактично “нейтралізувати” наслідки попереднього цінового підвищення, яке, на думку експертів, могло бути “лише початком” більш стрімкого зростання. Песимістичні прогнози, на щастя, не справдилися. Тож груднева ціна майже не відрізнятиметься від жовтневої (4273 гривні). Щоправда, як і у жовтні, цифри у наших “платіжках” будуть не такими “приємними”. Бо до базового тарифу треба додати ще 20% ПДВ (855,4 гривні), вартість транспортування (у середньому 219 гривень за тисячу кубометрів), а також націнку за розподіл палива, яку визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) окремо для кожного газозбутового підприємства. Ці тарифи коливаються в межах від 151 до 730 гривень за тисячу “кубів”:

Тарифи коливаються в межах від 151 до 730 гривень за тисячу “кубів”

Отже, кінцева ціна газу для населення у грудні коливатиметься від 5500 до 6100 гривень за тисячу кубометрів. Тоді як за паливо, спожите у листопаді, ми платили від 6 250 до 6 830 гривень. Отже, українці мають шанс заощадити у середньому 750 гривень на кожній тисячі “кубів”. Хоча цих “тисяч”, вочевидь, буде більше. Адже обсяги споживання палива, незважаючи на доволі теплу першу половину грудня, певно, зростуть.

Ще одним “приємним” наслідком падіння грудневої вартості газу стало зниження запровадженої урядом гарантованої ціни, яка діятиме із 1 січня 2020-го до кінця опалювального сезону. За даними “Нафтогазу”, вона не перевищить 5500 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Тобто, до початку травня максимальна вартість палива для українців, незважаючи на будь-які форс-мажори, не перевищить 7000-7800 гривень (залежно від регіону і транспортного “плеча”). Це навіть менше, аніж обіцяв прем’єр Олексій Гончарук одразу після ухвалення урядом рішення щодо впровадження гарантованої (страхової) ціни. Мета ініціативи, нагадаємо, – захист громадян і підприємств теплокомуненерго від можливих стрибків цін на газ у першому і на початку другого кварталів наступного року. Адже, якщо до січня “Нафтогаз” забезпечує нас паливом на умовах ПСО (покладання спеціальних обов’язків) за ціною, визначеною за формулою, що частково “прив’язана” до вартості газу на європейському ринку, то з початку 2020-го ПСО, судячи з усього, скасують. Захистити нас від можливих цінових “траблів” і має урядова ініціатива "Гарантована ціна на газ". Учасниками програми з 1-го січня до 1 травня автоматично стануть усі громадяни та підприємства теплокомуненерго – за винятком домогосподарств, які беруть участь у програмі НАК “Нафтогаз” “Газ про запас”. А також тих, хто до 20 грудня добровільно відмовиться від участі у програмі, поінформувавши про це свого постачальника, і, відповідно, на початку наступного року отримуватиме паливо за ринковими цінами. При цьому не виключено, що за відсутності контракту на транзит російського палива нашою ГТС вони можуть сягнути майже 13 тисяч гривень за тисячу “кубів”! Але якщо контракт таки підпишуть, ринкова вартість може бути і нижчою, ніж прогнозують у “Нафтогазі”. Як, приміром, зараз. Коли вартість палива в Україні знижується, незважаючи на те, що біржові ціни на газ у Європі останніми місяцями не змінювалися. Натомість “ціновий бонус” ми отримали, зокрема, завдяки зміцненню національної валюти (газ – один із небагатьох товарів, вартість яких цього року постійно падала). “Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості палива, розмитненого у листопаді", – йдеться у повідомленні НАК “Нафтогаз”.

Надалі цінові перспективи – невизначені...

Для визначення ціни палива за ПСО “Нафтогаз”, нагадаємо, обирає найнижчий рівень серед чотирьох рекомендованих урядом індикативних показників:

Даних Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості імпортованого газу, Середньозваженої ціни ресурсу на Українській енергетичній біржі, Вартості палива для комерційних споживачів, встановленої “Нафтогазом” у попередньому місяці, Розрахункової вартості за формулою, визначеною урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року про ПСО.

Усі ці показники, своєю чергою, залежать від вартості “блакитного палива” на європейському ринку. Відповідно до формули, затвердженої урядовою постановою від 3 квітня 2019 року № 293, – з різницею у два місяці. Як відомо, ціна палива на європейських хабах упродовж літа була рекордно низькою – “найпривабливішою” за останні 10 років. У вересні вартість ресурсу підвищилася, що й позначилося на наших із вами листопадових “газових” цінах. Але потім зростання зупинилося. Одна із причин – перевищення пропозиції над попитом.

Це дає надії, що й у січні-лютому ціни на “блакитне паливо” в Україні не зростатимуть. Хіба що станеться своєрідний “ціновий землетрус”, викликаний припиненням транзиту російського палива нашою ГТС. Інша “цінова небезпека” – погодження НКРЕКП нових тарифів на помпування палива внутрішніми газогонами і розподільчими мережами. Ініціатор – новостворене підприємство “Оператор ГТС" (виділена зі структури НАК “Нафтогаз” компанія, яка відповідає за прокачування газу магістральними трубопроводами). Там “мріють” про підвищення тарифів в середньому у 4 рази вже з 1 січня: для внутрішніх точок входу – з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3, для внутрішніх точок виходу – зі 157,19 до 735,36 грн/1000 м3. Ще раніше підвищення своїх тарифів в 1,6-2,2 разу ініціювали підприємства, що управляють газорозподільчими мережами. Щоправда Націкомісія іще не погодила таких рішень. Але може зробити це на останньому у нинішньому році засіданні – 26 грудня. При цьому, як підрахували фахівці, такий новорічний “подаруночок” коштуватиме нам подорожчанням тисячі “кубів” газу на 1270 гривень. А це, погодьтеся, суттєвий ціновий “доважок”...

Владислав Обух, Київ