Три “газові” проблеми України на початку зими

Це “зимова” ціна для споживачів, договір щодо транзиту до 13 грудня і “разговорчіки” про можливість прямих закупівель газу в РФ

Так звана “газова” проблематика цікавить (і хвилює) наших політиків, експертів, журналістів та суспільство, певно, впродовж усіх майже трьох десятиліть української незалежності – особливо, починаючи із середини 2000-х. І увага до неї лише посилюється. Ми схвильовано стежимо за новинами й перспективами цієї сфери. Адже від неї залежать не лише тепло в оселях наших співвітчизників та їхнє “фінансове” самопочуття, перспективи розвитку промисловості, але й питання національної безпеки, наповнення державної казни і ще багато-багато чого. Приміром, цими днями нам назвали гарантовану “зимову” ціну на “блакитне паливо”, яка діятиме до завершення опалювального сезону. Із цього і почнемо аналіз “газових” новин.

Проблема №1: 6,96 за “куб”, і ні копійки більше. Але... без вартості доставки

З 1 січня і до завершення опалювального сезону в Україні діятиме так звана страхова (гарантована) ціна на газ для населення – 6 гривень 96 копійок за кубометр. Щоправда, це – без вартості транспортування. Залежно від регіону, “доважок” може скласти ще від кількох десятків копійок до майже гривні за “куб”. Проте, як запевнив прем’єр Олексій Гончарук, вартість палива однак не перевищуватиме 8 гривень, що на 7% менше, ніж у першому кварталі цього року (8 гривень 55 копійок).

Олексій Гончарук

До кінця року, нагадаємо, “Нафтогаз” забезпечуватиме нас паливом на умовах ПСО (покладання спеціальних обов’язків) за ціною, визначеною за формулою, що частково “прив’язана” до вартості газу на європейському ринку. Докладніше – в матеріалі Укрінформу. Але з початку 2020-го ПСО, судячи з усього, скасують: ринкові тарифи для громадян – одна з ключових вимог МВФ в рамках попередньої програми кредитної підтримки (грудень 2018-го).

Захистити українців від можливих цінових “траблів” і має урядова ініціатива "Гарантована ціна на газ". Учасниками програми з 1-го січня до 1 травня автоматично стають усі громадяни та підприємства теплокомуненерго – за винятком домогосподарств, які беруть участь у програмі НАК “Нафтогаз” “Газ про запас”. А також тих, хто до 20 грудня добровільно відмовиться від участі у програмі, поінформувавши про це свого постачальника, і, відповідно, отримуватиме паливо за ринковими цінами. При цьому не виключено, що за відсутності контракту на транзит російського палива нашою ГТС вони можуть сягнути майже 13 гривень за кубометр!

Але якщо контракт таки підпишуть, то ринкова вартість може бути й меншою, аніж 6,96. Адже Україна накопичила у підземних газосховищах рекордну кількість палива за доволі низькими “літніми” цінами. Тож може виявитися, що люди, які не відмовляться від запропонованої урядом гарантованої ціни, програють... Така собі “газова лотерея”. Чи варто нею скористатися? Більшість експертів вважають, що так. Хоча єдиної думки щодо цього немає. Водночас вже маємо приклад попередньої “лотереї”, яку два-три місяці тому “розігрували” в Україні. Тоді “Нафтогаз”, нагадаємо, запропонував побутовим споживачам взяти участь у програмі “Газ про запас” – закупити увесь необхідний обсяг палива для опалювального сезону за фіксованими цінами. Про це ми теж писали. Приблизно 50 тисяч домогосподарств цією пропозицією скористалися. І, схоже, виграли. Адже, залежно від регіону, вартість палива для них коливалася від 6000 до 6400 гривень за тисячу “кубів”. Це менше, ніж понад 7000, які “світять” тим, хто погодиться на пропозицію “законсервувати” для себе до квітня визначену урядовцями страхову ціну. Єдиний “мінус”, що усю суму людям довелося викласти одразу. Оскільки кожен споживач мав право придбати на увесь сезон до 25 тисяч “кубів” палива, його витрати могли перевищувати 150 тисяч гривень. Але споживачів, котрі законтрактували максимальні обсяги газу, було небагато. Більшість угод укладали на постачання від 2 до 5 тисяч кубометрів.

Проблема №2: “Газпром” підтвердив час “ч” для припинення транзиту і продовжує гальмувати переговори

Російський газовий монополіст офіційно поінформував НАК "Нафтогаз України", що 1 січня о 10 годині за московським часом підстав для постачання газу в українському напрямку не буде. Якщо сторони не укладуть новий контракт на транзит палива. Про це в інтерв'ю DW розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко

За його оцінками, ймовірність того, що, попри поступки, на які пішли Україна і Євросоюз, росіяни придумають нові “відмазки”, аби тристоронні газові переговори не принесли результату, доволі висока. Нагадаємо, відповідно до європейських правил та українського законодавства, затвердити новий транзитний документ сторони мають щонайпізніше 13 грудня. І якщо Україна, зважаючи на зацікавленість у продовженні ефективного використання своєї “труби”, на думку експертів, ще й може піти на якесь відтермінування (хоча у рамках чинного законодавства це дуже складно), умовити зробити це європейців навряд чи вдасться. Адже ”люфт” у 2- 3 тижні необхідний для того, щоб забронювати довгострокові потужності для помпування палива європейськими газогонами. Також потрібен час для укладання контрактів між постачальниками й покупцями ресурсу. За таких умов складно переоцінити значення чергового раунду тристоронніх переговорів, які мають відбутися на початку грудня. Тоді, як-то кажуть: “пан або пропав”. А доля переговорів, як відомо, залежить виключно від позиції російської сторони. Поки що вона не йде на зближення. Висуває нові і нові умови підписання контракту. Як от неприйнятна для України та з точки зору здорового глузду пропозиція – відмова сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів. “На кону” – щонайменше 22 мільярди доларів, частину з яких Україна вже остаточно відсудила в РФ, що ж до решти – має непогані судові перспективи. Київ готовий іти на поступки. Але вони можуть стосуватися лише кількарічної реструктуризації виплат або розрахунків так би мовити “натурою” – російським газом. Зокрема, як запевнили у компанії “Нафтогаз”, держхолдинг готовий "конструктивно розглядати пропозиції “Газпрому” щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і відповідної мирової угоди". Мова про приблизно $3 мільярди, які “Газпром” уже зобов’язаний заплатити “Нафтогазу”. “Нас влаштовують грошові кошти, але якщо “Газпром” хоче сплатити цей борг через постачання палива, готові розглянути таку пропозицію", – йдеться у повідомленні. Водночас в українській компанії наголосили: врегулювання попередніх та нових спорів між “Нафтогазом” і “Газпромом”, відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення “Газпромом” європейського законодавства про захист конкуренції, а також скасування штрафу, який Антимонопольний комітет України наклав на російського газового гіганта (за зловживання домінуючим становищем), передумовою для продовження транзиту бути не можуть.

Додамо при цьому, що в "Нафтогазі" очікують на остаточні ухвали за усіма трьома скаргами "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу до кінця наступного року. Про це повідомив у Фейсбук голова правління компанії Андрій Коболєв. За його словами, Апеляційний суд округу Свеа уже відхилив апеляцію “Газпрому” на перше із трьох рішень арбітражу. Йдеться про визнання безпідставними усіх претензій “Гапрому” за так званої формулою “бери або плати”, якою в Москві активно козиряли у 2016-2017 роках. Слухання за іншою заявою “Газпрому” – щодо оскарження другого арбітражного рішення (остаточне у справі про купівлю-продаж газу) відбудуться у лютому, а слухання апеляції на третю ухвалу (стосовно транзитного контракту від 2009 року ) заплановане на наступну осінь.

Андрій Коболєв

Проблема №3: Прямі поставки газу з РФ – люди стурбовані, в уряді – заперечують

Тим часом патріотична громадськість занепокоєна ймовірністю підкилимних переговорів щодо прямих постачань російського палива в Україну. Зокрема, інформацією про те, що це питання можуть порушувати 9 грудня під час зустрічі глав держав у "нормандському форматі", занепокоєний Рух опору капітуляції. Там вважають, що відновлення закупівлі “блакитного палива” в Росії буде злочином "проти держави, проти людей, які загинули на Майдані і на війні, та проти майбутнього України". "Ми чотири роки не закуповуємо російського газу і жодного разу не мали проблем – ні з політичною залежністю від постачальників, ні шоу з відключенням газу перед Новим роком. На практиці доведено, що це було правильне рішення", – йдеться в заяві громадського руху.

Депутати із фракції "Європейська солідарність" у четвер скерували до СБУ заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження проти міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля, який цими днями говорив про можливість прямих постачань палива із держави-агресора. Зокрема, Оржель вважає, що “прямі поставки газу в Україну з РФ можливі на ринкових умовах”. Також він не відкидає, що уряд розробить механізм забезпечення прямих постачань російського палива.

Тим часом “шеф” Оржеля – прем’єр-міністр Олексій Гончарук – напередодні запевнив: “НАК "Нафтогаз України" не веде жодних переговорів з "Газпромом" щодо прямих постачань. За його словами, головний інтерес України – укладення довгострокового контракту з "Газпромом" на транзит газу на вигідних для нас умовах. "Є переговори про продовження транзиту до ЄС, це перемовини, що ведуться. Не існує окремих перемовин про купівлю газу в РФ", – запевнив глава уряду. І додав: "Ми робитимемо все належне, аби ринковими методами забезпечити нижчі ціни на енергоносії, але точно не на шкоду національним інтересам".

До речі, цими днями (26 листопада) минуло чотири роки відтоді, як Україна припинила купувати газ у Росії. “У 2013 році наша залежність від російського газу перевищувала 90%, сьогодні про неї лише згадують. Торік газ до України імпортували 65 компаній, а “Нафтогаз” купував його у 18 європейських постачальників”, – наголосив у цьому зв’язку Андрій Коболєв.

За його словами, “ринкові механізми зробили те, чого політики не могли зробити десятиліттями – позбавили Україну газової та політичної залежності від РФ”.

Усім зрозуміло, що для того, аби забезпечити виконання відповідного завдання, Україна доклала чимало зусиль. І відмовлятися від цього, “забувши” про труднощі й перепони, які довелося здолати на цьому шляху, і про переваги, які ми наразі отримали, нерозумно, – вважають експерти. При цьому варто лише нагадати: головним лобістом повернення до прямих постачань російського газу в Україну є кум Путіна Віктор Медведчук...

Владислав Обух, Київ