Півроку газової “лафи” минули: тарифи знову повзуть угору

Вартість газу у листопаді зросте. І це – “не вечір”. Однак є надія, що газ продаватимуть не дорожче ціни, за якою його закачували влітку до сховищ

Листопад приніс неприємні новини для споживачів: населення цього місяця платитиме за газ майже на 15%, промисловість – на 20% – більше, ніж у жовтні. Заради справедливості нагадаємо, що, починаючи із квітня, тарифи на “блакитне паливо” в Україні щомісяця знижувалися. Загалом – на 30% від березневого показника (для громадян і теплокомуненерго – з 8550 гривень, з урахуванням ПДВ і доставки, до менш ніж 6 тисяч гривень за тисячу кубометрів). Зимові ж “перспективи” ще більш невтішні. І не лише з огляду на “сезонний фактор”...

Ціни на газ повертають “втрачене”: витрати домогосподарств зростають

У листопаді вартість газу для потреб населення та інших споживачів, які отримують паливо на умовах ПСО (покладених на НАК “Нафтогаз” спеціальних обов’язків із забезпечення громадян і підприємств теплокомуненерго газом за регульованими тарифами), становитиме 4 899 гривень за тисячу кубометрів. Це без врахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат. Тоді як у жовтні “блакитне паливо” обходилося українцям приблизно у 4 273 гривні за тисячу “кубів” (плюс згадані “накрутки”). Отже, стратегічний ресурс подорожчав одразу на 14,7%.

Водночас у “Нафтогазі” нагадують: незважаючи на суттєве зростання, газовий тариф залишається найнижчим для цього місяця, починаючи із 2016 року. При цьому домогосподарства, які в серпні-вересні скористалися програмою придбання палива наперед “Газ про запас”, уже починають “пожинати плоди” своєї передбачливості. Адже “загальний” тариф перевищив вартість ресурсу, яку вони сплачували авансом (4 874 гривні за тисячу кубометрів).

Для визначення ціни на паливо за ПСО “Нафтогаз”, нагадаємо, обирає найнижчий рівень серед 4 рекомендованих урядом індикативних показників:

даних Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості імпортованого газу, середньозваженої ціни ресурсу на Українській енергетичній біржі, вартості палива для комерційних споживачів, встановленої “Нафтогазом” у минулому місяці, розрахункової вартості за формулою, визначеною урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року про ПСО.

Усі ці показники, своєю чергою, залежать від вартості “блакитного палива” на європейському ринку. Відповідно до формули, затвердженої урядовою постановою від 3 квітня 2019 року № 293, – з різницею у два місяці. Як відомо, ціна палива на європейських хабах упродовж літа була рекордно низькою – “найпривабливішою” за останні 10 років. Із вересня ж вартість ресурсу підвищилася, що й позначилося на наших із вами листопадових “газових перспективах”.

Цього місяця найнижчою виявилася ціна “Нафтогазу” для комерційних споживачів на умовах передоплати. Тож вона і лягла в основу листопадового тарифу. Водночас у комунальних “платіжках” українці побачать інші цифри. Адже до базового тарифу треба додати ще 20% ПДВ (979,8 гривень), вартість транспортування (у середньому 219 гривень за тисячу кубометрів), а також націнку за розподіл палива, яку визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг окремо для кожного регіону (газозбутового підприємства). Ці тарифи коливаються в межах від 151 до 730 гривень за тисячу “кубів”:

Таким чином, – залежно від регіону – тисяча кубометрів газу коштуватиме для громадян від 6 249 (4899 + 979,8 + 219 + 151) до 6 828 (4899 + 979,8 + 219 + 730) гривень.

Газ для промисловості також подорожчав...

Іще відчутніше зросла вартість “блакитного палива” для промислових споживачів – майже на 20% у порівнянні із жовтневими показниками. Тож тепер – залежно від обсягів закупівлі та умов оплати – енергоресурс коштує від 5 861 до 6 463 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування магістральними й розподільними трубопроводами). Таким чином, за тисячу кубометрів газу комерційні споживачі платитимуть у листопаді від 7,5 до понад 9 тисяч гривень.

Узимку ж ціни на паливо ще більше зростуть. Це вже зрозуміло не лише з огляду на “теорію” сезонних коливань, а й на практиці: вартість газу на європейських ринках з постачанням у листопаді зросла на $40-60 у порівнянні із серпневими показниками. За даними Української енергетичної біржі, одна тисяча кубометрів палива коштує у середньому $257-265 (6300-6500 гривень).

... і може подорожчати до “критичного рівня”

До того ж, як кажуть у народі, “біда не сама ходить, а з дітками”: соціальні мережі і ЗМІ нині “гудуть” через пропозицію суттєво збільшити тариф на транспортування палива (і йдеться зовсім не про транзит із Росії). Ініціатор – новостворене підприємство “Оператор ГТС" (виділена зі структури НАК “Нафтогаз” компанія, яка відповідає за прокачування газу магістральними трубопроводами). Там “мріють” про підвищення тарифів в середньому у 4 рази вже з 1 січня: для внутрішніх точок входу – з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3, для внутрішніх точок виходу – зі 157,19 до 735,36 грн/1000 м3.

Ще раніше підвищення своїх тарифів в 1,6-2,2 разу ініціювали підприємства, що управляють газорозподільчими мережами.

Щоправда, орган, який відповідає за встановлення тарифів – Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг – іще не погодив такого рішення. Але, за прогнозами експертів, може зробити це, як-то кажуть, “під ялинку” – на засіданні 26 грудня (громадське обговорення проєкту ухвали вже почали). При цьому, як підрахували фахівці, такий “подаруночок” коштуватиме нам подорожчанням тисячі “кубів” газу на 1270 гривень (майже $52). Це означає, що щороку українські споживачі змушені будуть додатково сплачувати постачальникам до 36 мільярдів гривень (половина цієї суми – витрати населення чи втрати того ж населення через бюджет, з якого виплачуються субсидії).

Олексій Кучеренко

За розрахунками першого заступника голови комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Олексія Кучеренка, якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування, на тлі нинішнього і прогнозованого надалі підвищення біржових цін, кінцева вартість палива для населення збільшиться щонайменше у 1,5 разу.

Помножимо вирахувану нами раніше ймовірну вартість “блакитного палива” у листопаді (від 6249 до 6828 гривень) на 1,5 – отримаємо доволі невтішні 9 374-10 242 гривні за тисячу кубометрів.

Для промисловості ж вартість палива взагалі може стати “захмарною” – від 11 250 до 13 500 гривень. Такі перспективи вже неабияк налякали представників деяких – зокрема, енергоємних – галузей.

Олексій Голубов

“Підвищення вчетверо тарифів на транспортування газу, на чому наполягає “Оператор ГТС”, призведе до значного зростання цін на “блакитне паливо”, у зв’язку із чим українські виробники мінеральних добрив “Черкасиазот”, “Рівнеазот”, “Дніпроазот”, Одеський припортовий завод можуть зупинитися, що на руку основному конкурентові нашої країни – Росії”, – вважає президент Союзу хіміків України Олексій Голубов. За його словами, вже зараз газ для промисловості в нас дорожчий, аніж у Східній Європі, не кажучи вже про РФ. Нове підвищення може призвести до повної зупинки підприємств, на яких працюють майже 20 тисяч людей. Адже, як нагадав Голубов, 80% у собівартості азотних добрив – ціна газу. Тож і тепер підприємства галузі працюють на межі збитковості – середня рентабельність не перевищує 1,3%. Головними ж вигодоотримувачами в цьому випадку будуть азотні підприємства держави-агресора, які платять за газ майже у чотири рази дешевше.

У “групі ризику” і українські виробники будівельних матеріалів (зокрема, частка газу – 20% у собівартості продукції підприємств із виробництва скла), а також металургійного комплексу. А це, своєю чергою, може вдарити по інших галузях. Навіть, по нашій “експортній гордості” – агропромисловому комплексу.

Щоправда, жахатися таких перспектив, мабуть, передчасно. І не лише тому, що регулятор ще не ухвалював жодних рішень із цього приводу, а й судячи із налаштованості деяких представників влади, які вважають, що справедливим буде не орієнтуватися на вартість газу в Європі двомісячної давнини, а продавати населенню паливо за ціною, за якою “Нафтогаз” купував його влітку для рекордного наповнення наших підземних сховищ (+ витрати на транспортування й розподіл). Рішення щодо цього може ухвалити Кабмін, внісши зміни до згаданої вже постанови № 293.

За таких “розкладів” остаточна ціна палива для населення навіть у найхолодніший період не перевищуватиме 6000-6500 гривень. За інформацією деяких експертів, навіть в МВФ погоджуються, що це – справедливо. Адже, маючи такий газовий запас – закуплений, здебільшого, за низькими цінами, українці не повинні залежати від спекулятивних чинників, які взимку, з-поміж іншого, неабияк впливають на ситуацію на європейському газовому ринку.

Владислав Обух, Київ