Пільгові споживачі можуть купити газ на квартал за гарантованою ціною

Група Нафтогаз запропонує пільговим споживачам у 2020 році не лише ціну газу на місяць, а й можливість купувати газ за гарантованою ціною на квартал.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"З урахуванням міжнародних зобов'язань України щодо лібералізації газового ринку НАК «Нафтогаз України» сформувала кілька ринкових цінових пропозицій для споживачів, які мають право на придбання газу на пільгових умовах (ПСО). Крім звичайної щомісячної ціни, яка змінюється з урахуванням поточної ринкової ситуації, Нафтогаз пропонує також гарантовану квартальну ціну, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону" - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що гарантована оптова ціна Нафтогазу зафіксована на рівні 5 500 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів).

При цьому роздрібна ціна з ПДВ становитиме від 7,2 до 7,8 грн за кубометр (проти 8,5 грн за кубометр у першому кварталі 2019 року).

У Нафтогазі зауважили, що запропонована гарантована оптова ціна на 12% нижча, ніж регульована ціна, за якою Нафтогаз продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року. Вона буде діяти як для населення, так і для виробників теплової енергії.

Пресслужба пояснює, що з 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього споживачам не потрібно підписувати додаткових угод або здійснювати передоплату.

При цьому будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої квартальної ціни і обрати щомісячну ринкову ціну. Таким споживачам із 10 по 24 грудня слід звернутися до своїх регіональних збутових компаній, підсумували в Нафтогазі.

Як повідомляв Укрінформ, Група Нафтогаз знизить у грудні 2019 року ціну на газ для пільгових споживачів на 13% порівняно з листопадом - до 4 277 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).