Нафтогаз у грудні знизить ціну для населення на 13%

Група Нафтогаз знизить у грудні 2019 року ціну на газ для пільгових споживачів на 13% порівняно з листопадом - до 4 277 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"У грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, складе 4 277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні 2019 року знизилася відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу, зауважили в компанії.

У Нафтогазі нагадали, що цей рівень цін не є ринковим і визначається формулою, що міститься в постанові КМУ від 3 квітня 2019 року №293.

"Ця постанова діє до кінця 2019 року. За домовленістю з МВФ, з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті", - наголосили в компанії.

Пресслужба пояснила, що, оскільки у грудні регульована ціна газу виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу «Газовий запас» (4 874,42 грн за 1 тис. кубометрів), власники газового запасу мають вибір: або оплатити газ за грудневою ціною, або використовувати свій запас.

"Використовувати передплачені обсяги газового запасу можна до 31 березня 2020 року включно. Гроші за передплачений, але не використаний обсяг повернуться споживачу на його рахунок в повному обсязі після 1 квітня 2020 року", - запевнили в компанії.