Україна цьогоріч є фаворитом глобальних інвесторів - польський експерт

Україна в 2019 році є лідером за глобальними інвестиціями серед країн, які активно розвиваються.

На цьому наголосив головний економіст найбільшого польського банку PKO BP Пьотр Буяк, оцінюючи дані на тему України аналітичного центру SpotData, інформує Interia.pl.

"Значне покращення економічної ситуації в Україні приводить до того, що в цьому році ця країна є фаворитом глобальних інвесторів, які спеціалізуються на економіках, що розвиваються", - заявив Буяк.

На його переконання, подальша доля розвитку української економіки сильно залежатиме від шансів на досягнення політичної стабільності у країні і реалізації структурних реформ.

Головний економіст PKO BP вважає: якщо покращення стану української економіки триватиме, то це також матиме сильний вплив на економіку Польщі. При цьому цей вплив матиме як позитивне, так і негативне значення. З одного боку, значне зростання доходів населення в Україні створює значний ринок для польських товарів. Натомість з іншого, зростання зарплат і зміцнення гривні зменшують зацікавлення з боку українців роботою в Польщі. Відтак, зменшення кількості трудових мігрантів з України могло би негативно вплинути на ринок праці у Польщі.

Як зауважив Буяк, покращення економічної ситуації в Україні матиме ще один наслідок для Польщі. Зокрема, політична та економічна стабілізація сприятиме перенесенню виробництва на схід від Польщі. Експерт додав, що така ситуація вже спостерігалася перед 2014 роком, але її перервало загострення на ситуації в Україні через дії Росії.

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Як ідеться у нещодавній аналітичній статті польського центру SpotData, українська економіка останнім часом починає прискорюватися, а наступний рік покаже, чи міцнішатиме реформаторський імпульс і покращуватиметься макроекономічна ситуація у середньостроковій перспективі. Як зазначається, економіка України останнім часом сильно прискорила зростання, зокрема у третьому і четвертому кварталах цього року економічне зростання становить, в середньому 4,4%, що є найвищим показником з 2011 року, попри гальмування світової економіки.

Аналітик SpotData Каміль Пастор зауважив, що швидке економічне зростання України упродовж останніх кварталів стало можливим з кількох причин. Насамперед, це значне зростання експорту у кількох важливих для економіки країни секторах (сільському господарстві, металургії, IT-сфері). Крім того, макроекономічна стабілізація впливає на зміцнення гривні, скорочення інфляції та зростання споживчої спроможності (яка збільшилася на понад 10%).