Уряд розробляє законодавчу базу для збільшення інвестицій в українські стартапи

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розробляють законодавчу базу, яка дозволить залучити вітчизняні та закордонні інвестиції в українські стартапи.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміємо, що немає законодавства, яке допомагає розвиватися стартапам в Україні. І ми над цим сьогодні з Міністерством фінансів кожного дня працюємо. Тому ми створимо таке законодавство, яке зможе дозволити залучити інвестиції українських та міжнародних фондів в стартапи, аби вони зростали саме в Україні, а не йшли розвиватися в інші країни”, — зазначив Федоров.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 2 грудня, уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів. Його мета — підтримати вітчизняних підприємців та стимулювати розвиток інноваційних проектів. Фонд почав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми та створено портал для прийому заявок usf.com.ua.