Український фонд стартапів почав приймати заявки на отримання грантів.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відсьогодні починає повноцінно працювати Фонд стартапів. Це інструмент, який дозволить нам підтримувати креативні команди з ідеями, які потребують ресурсів. Взагалі, в Україні є величезна кількість підприємців, сміливих людей, готових робити власну справу, створювати робочі місця, але їм не вистачає ресурсів", - сказав Гончарук.

Він поінформував, що наприкінці року може відбутися перший Pitch-event (коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією). За його підсумками будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу.

"Цей крок, на нашу думку, дозволить привернути увагу інвесторів, показати, що Україна змінюється, змінює свої підходи до молодого креативного підприємця, який готовий працювати в Україні", - зауважив глава уряду.

За його словами, заявки від стартапів прийматимуться на постійній основі, проте на перший Pitch-event можуть потрапити лише ті проєкти, заявки на які були подані в грудні. Стартапи, які заявлять про себе пізніше, розглядатимуться на наступному Pitch-event.

Попередньо на це держава виділила 390 млн грн, проте уряд збільшив цю суму ще на 50 млн. "Ми прийняли рішення збільшити розмір цього фонду. Зараз він становитиме 440 млн грн", - наголосив Гончарук.

Український фонд стартапів планує надати безповоротну фінансову допомогу стартапам на початкових стадіях розвитку. Проєкт на стадії pre-seed може отримати грант на суму $25 тис., на стадії seed - грант на суму $50 тис. Таким чином, один стартап може сумарно отримати до $75 тис.

Проєкт, який отримає грант, має подавати звітність про використання коштів.

Завдяки автоматизації операційних процесів процедура відбору заявок відбуватиметься в максимально стислі терміни та буде мінімізоване адміністративне втручання на всіх етапах розгляду.

Фонд розпочав свою роботу в липні 2019 року. Рішення про початок грантової програми фонду прийнято на засіданні наглядової ради Українського фонду стартапів 27 листопада

Фонд фінансує майже всі галузі, окрім азартних ігор, виробництва та реалізації небезпечних речовин, алкогольних та тютюнових виробів, військових та ядерних технологій. Цільові сектори: штучний інтелект(АІ), доповнена реальність(AR/VR), великі дані(BigData), блокчейн, кібербезпека, захист(Defense), медицина та охорона здоров'я, подорожі, фінансові технології (FinTech), освітні технології(EdTech), робототехніка, професійні послуги, програмне забезпечення як послуга (SaaS), виробництво, електронна комерція, інтернет речей (ІоТ).

Допустимі витрати учасників, які можуть бути профінансовані грантовою програмою, включать створення прототипу, підтвердження концепції, розвиток бізнесу, реєстрацію прав інтелектуальної власності, тестування та пілотування розроблених інноваційних рішень чи технологій, підготовку планів для подальшого залучення інвестицій акціонерного та боргового капіталу, витрати на комерціалізацію продукту.

Фонд стартапів фінансується за рахунок державних коштів, але уряд не втручається у його роботу, всі рішення ухвалює наглядова рада. Держава не втручається у роботу стартапу та не має частки в його капіталі.