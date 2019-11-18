Український стартап розробив QR-паспорти для тварин

Український стартап Animal ID розробив новий продукт - QR-паспорт для домашніх тварин. Подібна технологія сприятиме відповідальності господарів тварин, відповідно, зменшенню безпритульних тварин.

Про це Укрінформ повідомили в пресслужбі проєкту.

"QR-паспорт - це жетон з QR-кодом, номером ID тварини на сайті animal-id.net/ і телефонним номером власника. QR-код пов'язаний з онлайн-профілем тварини і визначає особу її власника. Такий жетон дозволяє швидко повернути загублену тварину", - зазначили в Animal ID.

Технологія представляє собою спеціальний жетон з QR-кодом та ID-номером тварини. QR-паспорт об'єднує інформацію про тварину — її ідентифікаційний код, родовід, щеплення тощо, інформацію про власника. Ці дані зможуть використовувати ветеринари, муніципалітети та кінологи.

За даними Animal ID, кожен другий безпритульний собака раніше мав господаря. А отже, реалізація технології QR-паспортів для домашніх тварин сприятиме відповідальності їх господарів, відповідно, зменшенню кількості безпритульних тварин.

Сьогодні в базі Animal ID вже налічується близько 120 000 власників тварин, які живуть в Україні.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні презентували “Єдиний державний реєстр ветеринарних документів”.

Електронна система “Єдиний державний реєстр ветеринарних документів”(ЄДРВД) дозволить уникнути фальсифікації ветеринарних документів. Основною метою бази є авторизація ветеринарних документів за допомогою електронно-цифрового підпису. Отже, кожен лікар ветеринарної медицини, чи державний інспектор, який входить у цю систему, має авторизуватися під електронно-цифровим підписом, що надає можливість простежити кожен ветеринарний документ — хто і коли його видав.