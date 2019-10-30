Український стартап зібрав €45 тисяч на боротьбу з пластиком

Український стартап Greenbin. app взяв участь у акселераторі стартапів Huge Thing від програми Poland Prize і отримав 45 тисяч євро інвестицій.

Окрім вкладень, команда отримала консультаційні послуги на 11 500 євро і робоче місце в офісі Google for Startups, інформує "Новое время".

Засновники компанії: українці Дмитро Кухарєв і Олена Сидоренко. Але однією з вимог інвесторів є відкриття компанії у Польщі. Тому Greenbin. app вже зареєстрував підприємство у Познані.

Greenbin.app — мобільний додаток для повернення пластикової упаковки в обмін на винагороду. Наразі воно доступне в ранньому доступі і тільки на Android, але готується і iOS-версія. Все що треба користувачеві — сканувати QR-код на пляшці, залишити її в найближчій локації згідно з картою в додатку і дочекатися верифікації.

Після перевірки покупці отримають бали і зможуть обміняти їх на нові товари і послуги, наприклад, квитки в кіно. Таким чином, звичайні люди зможуть поінформувати виробника, що його упаковка вирушила на переробку, а не на полігон і не в ліс.

Команда називає свій проект «Google Analytics для відходів». Додаток має допомогти виробникам досягти норм зі збору та переробки пластикової тари. До кінця 2025 року в ЄС вони мають становити 77%, а до 2029 році — 90%.

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Раніше проєкт тестували і в Україні. Greenbin. app співпрацювала зі станцією «Україна без сміття». Зараз команда веде переговори з одним з найбільших виробників упаковки в Україні.