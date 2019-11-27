У Берліні розуміють, що Газпром має сплатити Нафтогазу $3 мільярди — Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль під час візиту до Берліна цього тижня провела зустрічі в МЗС Німеччини, де обговорила комплекс газових питань.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Укрінформу.

"Енергетику, питання газу, питання майбутнього контракту, питання імплементації змін до Європейської газової директиви", - перерахувала Зеркаль теми, які стояли на порядку денному.

Зеркаль нагадала, що займалася цими проблемами останні 5 років на посаді заступника глави зовнішньополітичного відомства.

За словами дипломата, вона почула від німецьких колег розуміння того, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав Газпром виплатити НАК "Нафтогаз Україна" майже 3 млрд доларів, має бути виконане російською стороною, і що не може й бути мови про те, щоб Україна відмовилася від своїх претензій.

Також, за словами Зеркаль, про майбутній транзит російського газу через територію України та проєкт "Північний потік-2" йшлося під час дискусії на тему: "Верховенство закону на європейському газовому ринку, "Північний потік-2", багатомільярдна суперечка між Нафтогазом-Газпромом та майбутнє транзиту газу через Україну".

Вона визнала, що тема санкцій "непопулярна в Німеччині". Але Київ, як підкреслила Зеркаль, розраховує, що ФРН повністю забезпечить імплементацію всіх необхідних умов до газового законодавства, які передбачать, що європейське законодавство буде розповсюджуватися на весь "Північний потік-2", а не тільки на його частину, яка знаходиться в 12 морських милях німецької території, оскільки це фактично зводить до мінімуму вплив європейської директиви на проєкт.

Зупинити ж проєкт на даному етапі можна хіба американськими санкціями, причому якщо вони будуть запроваджені ще цього року, вважає Зеркаль.

Читайте також: Україна виграла у Газпрому першу апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу

Як повідомляв Укрінформ, Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу Nord Stream 2 в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного Nord Stream. Передбачається, що його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.