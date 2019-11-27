Захід не має дозволяти Росії спричинити економічну рецесію в Україні — Вітренко

Майбутнє транзиту російського газу територією України багато в чому залежить від Європи, насамперед, від Німеччини, яка має діяти, аби не стати жертвою російської енергетичної зброї.

Про це заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Берліні під час дискусії «Верховенство закону на європейському газовому ринку, «Північний потік 2», багатомільярдна суперечка між Нафтогазом-Газпромом та майбутнє транзиту газу через Україну», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія готова відрізати Україну (від транзиту - ред.), навіть у випадку, якщо Nord Stream 2 затримається… Ми очікуємо, що «Газпром» і Російська Федерація, коли вони припинять транзит з січня 2020 року, будуть робити спроби перекласти вину на «Нафтогаз» і Україну", - заявив Вітренко.

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Він повідомив аудиторії, що «Газпром» запропонував річний контракт, але на неприйнятних для України умовах і такий, що не відповідає європейським правилам.

За його словами, Київ готовий використовувати всі легальні інструменти на свій захист, щоби змусити Росію виконати рішення Стокгольмського арбітражу, та в разі потреби буде подавати новий позов по факту завданої шкоди через припинення транзиту, якщо він буде припинений.

«Якщо тільки європейські партнери не вирішать по-іншому, транзиту газу через Україну з 2020 року не буде. Після закінчення будівництва Nord Stream 2 у Росії не буде потреби транзитувати газ через Україну, що означає, що Україна втратить близько 4 відсотків свого ВНП, ... наступного року може статися економічні рецесія, спричинена Росією і дозволена Заходом», - заявив Вітренко.

Він зауважив, що складається враження, що «Газпром» і Росія просто хочуть задушити Україну економічно, переспрямовуючи потоки газу, які зараз ідуть через Україну, в Nord Stream 2. Але за сценарієм, коли не буде транзиту, постраждає не лише Україна, може зазнати шкоди також енергетична безпека Заходу, адже «Газпрому» буде надано «зелене світло» продовжувати зловживати його домінуючими ринковими позиціями.

Вітренко вважає, що Європа не повинна нічого не робити та чекати, коли Росія застосує свою геополітичну зброю також проти неї. Жертвами стануть європейські споживачі. Отже німецька сторона, «яка тримає ключа від дверей», повинна не лише «підтримувати» тристоронні переговори щодо продовження транзиту, а діяти.

При цьому глава НАК запевнив, що Україна не говорить про те, що Європа має взагалі обійтися без російського газу, а лише про те, що гра має відбуватися за загальними правилами, за якими має грати й Росія.

Що стосується України, то вона буде продовжувати залишатися надійним транзитним партнером Європи, буде продовжувати реформу свого енергетичного сектору та газового ринку, зокрема, фіналізує анбандлінг до кінця поточного року.

Про те, що «Європа не має толерувати нахабну поведінку «Газпрому», сказав у своєму виступі партнер юридичної контори Wikborg Rein і головний радник «Нафтогазу» Даг М'яланд. Він відзначив, що на Німеччині лежить особлива відповідальність щодо цих питань, і висловив сподівання, що Берлін буде враховувати це при прийнятті рішень.

У дискусії взяли участь депутат Бундестагу минулого скликання та колишній голова міжпарламенської групи дружби з Україною Карл-Георг Вельманн і депутат нинішнього скликання та член групи дружби Штефан Тома. Перший нагадав, що попередній парламент досить критично ставився до проєкту Nord Stream 2, тоді як цей днями схвалив законопроєкт, який усуває перешкоди на шляху його добудови. Другий повторив популярну серед німецьких політиків думку про те, що газопровід робить Європу не більш залежною від Росії, ніж Росію – від Європи.