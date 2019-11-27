Вітренко пояснив наміри закачувати газ у сховища без контракту на транзит

Планами закачувати російський газ до українських підземних газосховищ без підписання контракту на транзит Україна хоче не налякати, а заспокоїти Європу.

Так у коментарі Укрінформу стратегію НАК «Нафтогаз України» пояснив її виконавчий директор Юрій Вітренко.

"Навпаки, ми хочемо заспокоїти всіх. Ми кажемо, що не будемо перекривати потік газу, якщо він буде йти з Росії без документального оформлення. Ми кажемо що ми будемо сприяти тому щоби, все ж таки, цей газ потрапив за пунктом призначення", - сказав Вітренко.

На його переконання, це дуже послідовна позиція, тому що Україна не перекриває газ з Росії, вона демонструє таким чином, що є надійним транзитером газу.

"Тому немає жодних підстав вважати, що ми якимось чином змінимо нашу політику бути надійним транзитером газу", - підкреслив очільник НАК.

На запитання, що станеться, якщо Росія просто перестане прокачувати газ з початку січня наступного року, Вітренко визнав, що якщо вони на це підуть, "як вони іноді люблять це робити, на телебачення з прикрученням вентиля», то Україна «подивиться телебачення і буде робити свою роботу". Зокрема — арбітраж, стягнення у судах по всьому світу.

Але якщо газ буде йти, тоді Україна буде його надійно зберігати та чекати документального оформлення, працюючи з нашими партнерами і сприяючи вирішенню цієї ситуації, повторив Вітренко.

За його словами, українська сторона буде «дуже гнучкою» та чекатиме, при цьому надійно зберігаючи цей газ, щоб все ж таки відбулося документальне оформлення і газ був направлений туди, куди має бути доставлений. Він запевнив, що у будь-якому разі, Україна не буде цей газ споживати.

"Ми не будемо його красти, ми не будемо його назад відправляти, ми не будемо перекривати, не будемо факели якісь там запалювати... Ми будемо його надійно зберігати та чекати документального оформлення. Це те, що роблять цивілізовані нормальні люди, якими ми є", - заявив керівник "Нафтогазу".

Раніше Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook, що "газ без документального оформлення, який буде заходити в Україну, закачуватиметься до підземних сховищ як "газ невизначеного власника", доки здійснюватиметься його документальне оформлення цього газу".