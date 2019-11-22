Закон про ринок землі можуть ухвалити у грудні - Корнієнко

Верховна Рада може ухвалити в цілому законопроєкт про ринок землі у грудні.

Таку думку перший заступник голови фракції партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко висловив в інтерв'ю НВ.

На запитання про те, коли в цілому буде проголосований законопроєкт про ринок землі, політик відповів: “Залежно від того, як комітет встигне внести всі правки. Це може бути або з 2 грудня, або з 16 грудня. Є такий план. Будемо дивитись”.

Водночас, говорячи про те, коли може відбутися референдум щодо ринку землі, Корнієнко зазначив: “Спочатку треба прийняти пакет законів про народовладдя. Тому — приблизно січень-лютий наступного року. Тоді заплануємо”.

Згідно з календарним планом, друга сесія Верховної Ради ІХ скликання триватиме до 24 січня. При цьому останнє чергове пленарне засідання парламенту в 2019 році має відбутися 20 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Водночас, Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

Зі свого боку, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 14 листопада повідомив, що до ухваленого законопроєкту про ринок землі будуть внесені правки щодо референдуму.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум щодо ринку землі може відбутися до 2024 року.