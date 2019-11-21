У Зеленського заявляють, що мораторій — "найкраща форма розкрадання землі"

В Україні значно менше державної землі, ніж озвучувалось раніше, а мораторій на її продаж — це найкраща форма розкрадання.

На цьому наголосив Уповноважений із земельних питань Роман Лещенко, перебуваючи в Запоріжжі в рамках програми "Діалоги про Україну", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мораторій — найкраща форма розкрадання державної землі. Ви кажете про 10,5 млн гектарів державної землі? В нас вже немає 10,5 млн гектарів. За результатами аудиту, залишилось 7 млн 600 тисяч гектарів", - наголосив Лещенко.

Зустріч у рамках програми "Діалоги про Україну" присвячена обговоренню земельної реформи, змінам системи управління земельними ресурсами. У ній взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, уповноважений із земельних питань Роман Лещенко та голова Запорізької ОДА Віталій Турінок. Захід пройшов у Запорізькому обласному центрі молоді.

Обговорення почалося під крики "Ганьба!". Більше сотні запорізьких фермерів та активісти Національного корпусу влаштували "коридор ганьби" та принесли на зустріч мішок із землею.

"Якщо законопроєкт буде прийнятий у другому читанні, то Україна опиниться на межі зникнення. Цей законопроєкт зроблений не для малого та середнього бізнесу, а для великих агрохолдингів і іноземному капіталу. Тому по всій країні зараз утворюються об'єднані штаби порятунку української землі", - сказав голова Аграрного союзу України у Запорізькій області Анатолій Тиховод.

За словами Лещенка, головна мета зустрічі якраз і полягає у тому, аби почути максимальну кількість думок та пропозицій. Він запевнив, що влада конструктивно налаштована до критики, але важливо, аби відбувся діалог.

Уповноважений президента нагадав, що до другого читання, до законопроєкту №2178-10 будуть підготовлені концептуальні зміни, які були висловлені Президентом країни.

"Президент сказав чітко, що питання допуску іноземців на обіг земель сільськогосподарського призначення може бути здійснено виключно через всеукраїнський референдум. Пріоритет — українські громадяни та компанії, де засновниками є виключно українці. Питання щодо концентрації землі буде переглядатись і вивчатись. Всі заходи, пов'язані з земельною реформою, будуть чітко підкріплені належним фінансовим інструментом", - запевнив Лещенко.

Він також зазначив, що зараз народні депутати мають внести свої правки, пропозиції, потім вони розглядатимуться спільно з урядом та президентом.

"Масштаб земельної реформи, який зараз проводиться урядом, парламентом та президентом, аналогів за 28 років Незалежності не має. Були лише фрагментарні популістичні речі, з частковою реалізацією. Питання концентрації буде переглядатись, вартість визначатиме ринок. Але вартість земельної ділянки буде коштувати не менше земельно-грошової нормативної оцінки, передбаченої у відповідному законодавстві", - сказав Лещенко.