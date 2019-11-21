Рожкова — про переговори з МВФ: Особливих складнощів уже не бачу

У Національному банку вже не бачать особливих перешкод для успішного завершення переговорів із МВФ про надання Україні нового кредиту.

Про це сказала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю Liga.Фінанси.

"Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення прийнято, бюджет - теж, анбандлінг Нафтогазу підписаний Президентом, наскільки я знаю, невдовзі буде сформовано нові незалежні наглядові ради держбанків (Мінфін доукомплектував наглядові ради Ощадбанку й Укрексімбанку 20 листопада - ред.). Навіть щодо найскладнішого питання - повернення грошей, витрачених на банки-банкрути - теж останнім часом є прогрес", - сказала Рожкова.

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За її словами, на переговорах із місією МВФ, яка перебуває наразі у Києві, затримання колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука "як таке не обговорювали".

"Ми говорили в основному про програму (співпраці з МВФ - ред.), і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку. Але при цьому, всі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", - зазначила Рожкова.

В НБУ прогнозують, що до кінця року принципову згоду МВФ на відкриття нової кредитної програми для України буде отримано.

"Наш базовий сценарій - Staff Level Agreement (принципову згоду Фонду прокредитувати країну - ред.) ми отримаємо до кінця року", - сказала перший заступник голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві. Місія МВФ продовжує обговорення з представниками української влади нової програми в форматі розширеного фінансування (EFF), розрахованої на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні потрібно укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол.

11-12 листопада про підозру в заволодінні стабілізаційним кредитом було повідомлено 8 особам, серед яких діючі та колишні чиновники Нацбанку, "VAB Банку" та низки приватних компаній, пов'язаних із власниками "VAB Банку". У справі фігурує голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук, який до 2015 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Писаруку запобіжний захід у вигляді внесення застави у 5 млн грн. Райффайзен Банк Аваль вніс за Писарука заставу.