Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука

Райффайзен Банк Аваль виконає усі відповідні дії щодо внесення застави за голову правління Олександра Писарука згідно з вимогою суду.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Сьогодні Вищим антикорупційним судом України було прийнято рішення щодо обрання стосовно Олександра Писарука запобіжного заходу у вигляді застави. Райффайзен Банк Аваль повідомляє, що виконає усі відповідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою суду", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Наглядової ради Райффайзен Банку Аваль Мартін Грюль, Писарук буде й надалі працювати на посаді голови Правління Райффайзен Банку Аваль.

"Ми переконані, що всі підозри щодо неправомірних дій будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних стандартів, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", – зазначає голова Наглядової ради банку.

Як повідомляв Укрінформ, 11-12 листопада про підозру у заволодінні стабілізаційним кредитом було повідомлено 8 особам, серед яких чинні та колишні посадовці Нацбанку, "VAB Банку" та низки приватних компаній, пов’язаних із власниками "VAB Банку". У справі фігурує голова правління "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ "VAB Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав усіх необхідних документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.