“Справа банкірів”: Антикорупційний суд обрав Писаруку заставу у 5 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави на суму 5 мільйонів гривень колишньому першому заступнику голови Нацбанку Олександру Писаруку, який є фігурантом справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень кредиту, наданого ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Катерина Широка у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням суду, Писарук не має залишати межі населеного пункту, в якому він проживає, повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаній справі, а також здати свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду першого заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гивень, заявлених «ВіЕйБі Банком». Як наслідок, службовці НБУ «ВіЕйБі Банку» надали 1,2 млдр гривень стабілізаційного кредиту.