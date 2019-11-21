Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року – німецький експерт

Німецькі експерти вважають за можливе для України відмовитися від траншів МВФ після 2023 року.

Про це в коментарі Укрінформу заявив заступник керівника Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.

«Думаю, це можливо», - заявив Кірхнер у відповідь на запитання, чи поділяє він оптимізм міністра фінансів України Оксани Маркарової щодо шансів відмовитися від траншів МВФ після 2023 року.

Кірхнер звернув увагу на те, що за останні роки програми МВФ в Україні ставали все меншими за обсягами. На його думку, це пояснюється тим, що зараз уже немає таких «провалів», як ще 5 років тому. Коли МВФ прийшов до України, в державі була дуже нестабільна макроекономічна ситуація, але поступово ця ситуація покращилася, наголосив експерт.

Проте в даний момент Україна все ще потребує допомоги. «Я думаю, що все ще потрібна програма на приблизно 3 роки, але потім Україна зможе стояти на власних ногах, і це також є ідеєю програми МВФ», - сказав Кірхнер. Він вважає, що є підстави для оптимізму, якщо нинішній «реформаторський драйв» буде продовжено.

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Щодо шансів підписання угоди для нової програми МВФ, то експерт оцінює їх як «хороші». Водночас він указує й на ризики.

«Потребує прояснення ситуація навколо «ПриватБанку». Це насправді, є головним питанням. Є й інші ризики, але вони не такі значні, як цей», - зазначив Кірхнер.

За його словами, це дуже важливо з точки зору встановлення верховенства закону, для комбінації реформ банківського сектору, які є одним з успішних факторів розвитку країни за останні пару років, але також для платників податків, які віддали чимало грошей за націоналізацію цього банку.

Кірхнер також відзначив той позитивний, за його оцінкою, факт, що Верховна Рада прийняла «дуже розсудливий бюджет», який коригується з вимогами МВФ.

Як повідомлялося, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що бачить своїм амбітним планом закінчити програму з МВФ у 2023 році та почати забезпечувати себе самим. Наразі ж уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві, щодо нової кредитної програми у форматі розширеного фінансування (EFF), розрахованої на три роки.

У Нацбанку вважають, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.