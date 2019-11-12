Рада планує зміни до законодавства з метою зменшення тиску на бізнес

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2172 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Законопроєктом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України, законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Національну поліцію» зміни, які спрямовані на вдосконалення системи державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка вводиться в обіг та розповсюджується на території України", - йдеться у повідомленні.

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Проєкт закону в першому читанні підтримали 310 народних депутатів за мінімально необхідних 226.