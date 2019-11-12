Рада планує зміни до законодавства з метою зменшення тиску на бізнес
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Законопроєктом пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України, законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Національну поліцію» зміни, які спрямовані на вдосконалення системи державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка вводиться в обіг та розповсюджується на території України", - йдеться у повідомленні.
Проєкт закону в першому читанні підтримали 310 народних депутатів за мінімально необхідних 226.