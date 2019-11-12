Рада підтримала зміни до закону про ринок електроенергії

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону, яким пропонується надати Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, право встановлювати граничні ціни на ринку електроенергії до 2023 року.

"За" проголосували 259 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом ( №2233) "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" передбачається законодавчо врегулювати механізм виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, недопущення неконтрольованого зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції, забезпечити теплопостачання споживачів в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ в новому ринку електричної енергії.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Зокрема, проєкт закону надає регулятору право на період до 1 липня 2023 року встановлювати граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони та приймати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед».

Відповідно до документа, також має бути визначене додаткове джерело покриття частини витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та (або) за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до них, встановленими (визначеними) відповідно до Закону України "Про альтернативні джерела енергії"; уточнені складові розрахунку вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем.

Депутати переконані, що ухвалення цього законопроєкту та надання повноваження регулятору встановлювати граничні ціни на відповідних сегментах ринку електроенергії унеможливить "неконтрольоване зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції або змови учасників ринку, а також врегулює питання роботи ТЕЦ в період ОЗП, що є необхідною передумовою для забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період".

Нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.