Двох підозрюваних у "справі Роттердам+" заарештували заочно

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і заарештували заочно двох підозрюваних у "справі Роттердам+".

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і обрала для колишніх голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП та детективам НАБУ у задоволенні клопотань про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою у зв'язку з міжнародним розшуком.

Як повідомлялося, 18 вересня 2019 року апеляційна палата постановила рішення про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП. Аналогічне рішення по ексголові НКРЕКП було прийнято у серпні 2019 року.

8 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексглаві НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,86 млрд грн збитків.