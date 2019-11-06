Транзит газу: Єврокомісія назвала дату технічних переговорів

Транзит газу: Єврокомісія назвала дату технічних переговорів

Укрінформ
Тристоронні технічні переговори між представниками Єврокомісії, України і Росії щодо транзиту російського газу на європейський ринок відбудуться 8 листопада.

Про це у відповіді на письмовий запит Укрінформу повідомила речник Єврокомісії Анка Падурару (Anca Păduraru).

«Інформую вас, що тристоронні технічні переговори відбудуться 8 листопада», - йдеться у електронному листі.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками тристоронніх політичних консультацій щодо транзиту російського газу через Україну на європейський ринок, що відбулися в Брюсселі 28 жовтня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель зауважив, що головним пріоритетом української сторони залишається забезпечення стабільності постачання газу на європейський ринок.

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Тоді український урядовець наголосив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями щонайшвидше як на експертному, так і на політичному рівні.

Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

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