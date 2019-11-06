Транзит газу: Єврокомісія назвала дату технічних переговорів

Тристоронні технічні переговори між представниками Єврокомісії, України і Росії щодо транзиту російського газу на європейський ринок відбудуться 8 листопада.

Про це у відповіді на письмовий запит Укрінформу повідомила речник Єврокомісії Анка Падурару (Anca Păduraru).

«Інформую вас, що тристоронні технічні переговори відбудуться 8 листопада», - йдеться у електронному листі.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками тристоронніх політичних консультацій щодо транзиту російського газу через Україну на європейський ринок, що відбулися в Брюсселі 28 жовтня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель зауважив, що головним пріоритетом української сторони залишається забезпечення стабільності постачання газу на європейський ринок.

Тоді український урядовець наголосив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями щонайшвидше як на експертному, так і на політичному рівні.

Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.