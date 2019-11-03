У Британії припинили видобуток сланцевого газу методом фрекінгу

Уряд Британії зупинив видобуток в країні природного газу із застосуванням технології фрекінгу. У суботу, 2 листопада, влада в Лондоні заявила про запровадження мораторію на цей спосіб видобутку сланцевого газу.

Про це повідомляє DW.

Міністерство у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії повідомило, що роботи з видобутку сланцевого газу припинені доти, поки не буде доведено безпечність фрекінгу.

Досі уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона підтримував цей метод видобутку газу. Тим самим Лондон хотів знизити залежність країни від імпорту газу.

Вперше уряд Великої Британії запровадив заборону на видобуток газу методом фрекінгу у 2011 році і скасував його лише сім років по тому. Нинішня влада вирішила відмовитися від цієї технології після того, як в серпні 2019 року на півночі країни були зафіксовані підземні поштовхи. В даному регіоні енергетична компанія Cuadrilla вела роботи з видобутку сланцевого газу.

Техніка фрекінгу, яку різко критикують екологічні активісти, передбачає закачування суміші з води, піску і хімічних речовин під тиском на велику глибину і розрив твердих порід, переважно газоносних сланців. При цьому з щільної породи вивільнюється природний газ і починає надходити на поверхню.