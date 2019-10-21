Український соняшниковий шрот зацікавив китайських імпортерів

Імпортери з Китаю зацікавились українським гранульованим соняшниковим шротом.

Про це повідомляє компанія УкрАгроКонсалт з посиланням на інформацію Refinitiv Agriculture.

"На ринку з'явився попит на гранульований шрот з боку китайських імпортерів, ціни яких знаходяться на рівні трохи вище 200 дол. за тонну (FOB). Пропозиції експортерів для поставок у Китай перевищують рівень в 210 дол. за тонну », - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, українські трейдери стверджують, що про укладення угод інформації поки що немає. У той же час, низький попит на шрот та висока конкуренція з боку російського товару забезпечують котируванням номінальний рівень - 195-200 доларів за тонну (FOB Одеса) вже протягом кількох тижнів.

"В даний час український ринок соняшникового шроту в гранулах є низьколіквідний і малоактивний. Купівельного попиту майже немає: найближчі імпортери виробляють закупівлі шроту в основному з Росії, деякі покупці зайняли вичікувальну позицію ", - коментують ситуацію трейдери.