Польські підприємства цікавлять інвестиції в економіку Житомирщини - форум

На Житомирщині працюють 24 підприємства з польськими інвестиціями і в майбутньому їх кількість планують збільшити.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу під час українсько-польського бізнес-форуму, що проходить у Житомирі, повідомив директор Агенції регіонального розвитку Житомирської області Артем Сачук.

«У нас в області є 341 підприємство з іноземними інвестиціями, і з них 24 – з польськими. У Житомирській області вже зосереджена найбільша в Україні польська інвестиція – це компанія «Cersanit» (підприємство виготовляє керамічні вироби і сантехнічне обладнання, працює у Новограді-Волинському районі – ред.). Мета нашого форуму – визначити причини, які заважають польським підприємствам інвестувати в економіку Житомирщини, стимулювати їх до співпраці та налагодити торговельні зв’язки», - зауважив Сачук.

За його словами, це перший такий форум, що проходить на Житомирщині. Одна із його панелей стосуватиметься створення індустріальних парків у Малині та Житомирі, куди можуть інвестували польські партнери.

Як зауважив директор Агенції регіонально розвитку, зараз польські компанії зацікавлені в експорті щебеню для укріплення берега Балтійського моря із Житомирської області, де зосереджена найбільша в Україні кількість кар’єрів.