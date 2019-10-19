Інвестфорум у Маріуполі збере понад 400 гостей — Мендель

Понад 50 представників міжнародних й українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій та більше 350 гостей візьмуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі 29 жовтня.

Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель у Facebook.

“RE:think Invest in Ukraine це: насичена програма; понад 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій; понад 350 гостей, серед яких - представники уряду та місцевої влади, інвестори, представники посольств, бізнесу”, - зазначила вона.

Читайте також: Лінкявічус приїде на інвестфорум до Маріуполя

Мендель нагадала, що Перший інвестиційний форум “RE:think. Invest in Ukraine” триватиме під егідою Президента Володимира Зеленського 29 жовтня в Маріуполі Донецької області.