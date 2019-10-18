Лінкявічус приїде на інвестфорум до Маріуполя

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічус планує взяти участь у роботі Інвестфоруму у Маріуполі наприкінці жовтня.

Під час цього візиту він також хотів би відвідати «гарячі точки», щоб побачити, що там змінилося, повідомив Лінкявічус в інтерв'ю Укрінформу.

«Вже можу сказати, що наприкінці жовтня я вкотре маю намір приїхати в Україну. Буду в Маріуполі, де відбудеться Інвестиційний форум», - сказав Лінас Антанас Лінкявічус.

Він також висловив сподівання на те, що під час цього візиту буде передбачено окрему двосторонню програму з його українським колегою, главою МЗС України, в рамках якої відбудеться відвідання «гарячих точок». «У попередні свої приїзди я бував в Широкіному. Хотів би і зараз побувати, своїми очима побачити, що там змінилося», - пояснив глава зовнішньополітичного відомства Литви.

Форум «RE: THINK. Invest in Ukraine», який заявлено як «Перший інвестиційний форум під егідою Президента України», відбудеться 29 жовтня у Маріуполі. Серед учасників - президент, спікер, прем'єр-міністр України, профільні міністри.

Повністю інтерв'ю з Лінасом Лінкявічусом читайте на сайті Укрінформу.