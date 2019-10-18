Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Литви

Литва — країна, історично тісно пов'язана з Україною, — і зараз є дуже близьким нашим партнером, постійним адвокатом України в міжнародних інституціях. У свою чергу, глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс, що займає цей пост з 2012 року, — давній перевірений друг України. Цього року в наших країнах пройшли вибори, які суттєво змінили ландшафт. Тому цікаво зараз звірити політичний годинник з таким авторитетним дипломатом як Лінкявічюс. І це тим більш важливо, що на кінець листопада заплановано дводенний візит до Литви Президента України. Є БАЖАННЯ СВОЇМИ ОЧИМА ПОБАЧИТИ, ЩО ЗАРАЗ В ШИРОКІНО - За минулі півроку в Україні відбулося перезавантаження влади. У зв'язку з президентськими виборами деяке переформатування відбулося і в Литві. Які в нових умовах литовсько-українські відносини? - Наші відносини не змінюються, наша оцінка поточної ситуації, наша політика щодо України залишаються незмінними. Я про це сказав під час зустрічей з Президентом Володимиром Зеленським, зі своїм колегою Вадимом Пристайком, з яким познайомився в Нью-Йорку. Нагадаю також, що наступного року в Литві проводитиметься Міжнародна конференція з питань реформ в Україні. Та сама, яка цього року була в Торонто (Ukraine Reform Conference-2019, 2-4 липня, - ред.), минулого року - в Копенгагені, а перша подібна конференція проходила в Лондоні. Це ще одна можливість залучити до сприяння різні інституції: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк. Вони всі тією чи іншою мірою підключені до цього процесу. Є й інші подібні плани, про які можна буде говорити пізніше. - Уточніть, будь ласка, коли проходитиме ця конференція. І де - у Вільнюсі чи, може, в Каунасі, Тракаї? - Ймовірніше, - у Вільнюсі і, ймовірніше, - у липні. Крім того, вже можу сказати, що в кінці жовтня я в черговий раз збираюся до України. Буду в Маріуполі, де пройде інвестиційний форум (29 жовтня, серед учасників - Президент, спікер і прем'єр-міністр України, - ред.). Також сподіваюся на те, що з моїм українським колегою ми матимемо окрему двосторонню програму. Вважаю важливим відвідати «гарячі точки». У попередні свої приїзди бував у Широкіно. Хотів би і зараз побувати, на власні очі побачити, що там змінилося...Так що робота, співпраця тривають, і з нашої сторони в спілкуванні з Україною обороти не зменшуються, зовнішньополітичні оцінки того, що відбувається, не змінюються. Залишається лише побажати новому українському уряду втілити в життя обіцянки, які давалися, тому що люди, виборці теж очікують змін і прогресу, незважаючи на військові дії. При цьому, наскільки я зрозумів, в цілому вони хочуть, щоб країна рухалася в тому ж напрямку, що й раніше. Ну а ми в усьому, в чому можливо, будемо сприяти. - Я читаю ваш твіттер. Особливо уважно - твіти, пов'язані з Україною. У жовтні у вас так співпало, що на зустрічі з главою МЗС Швеції Анн Лінде ви говорили про «Східне партнерство», а потім ще зустрілися з українськими делегаціями. Чи можете розповісти про це трохи докладніше - у якості прикладу дій у напрямку «українського вектору»? - Так, приїжджала новий міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. Ми з нею спілкувалися з різних питань. Говорили і про Україну. Будемо, як і раніше, спільно працювати зі Швецією у зв'язку з програмою «Східного партнерства». І вже разом з Лінде спілкувалися з жіночою делегацією з України, що приїхала до нас. Це по лінії Резолюції 1325 (Резолюція РБ ООН, прийнята 2000 року, перша резолюція про жінок, мир і безпеку - визнає велике значення жінок у підтриманні миру, - ред.). Ця група мала велику програму в Литві. І в той же день в гостях у нас була велика делегація з Дніпропетровської області. До них також під'їхали деякі українські воїни з «Друскінінкая» (реабілітаційний центр Міноборони Литви, - ред.), де вони проходять реабілітацію. Ось так у мене з моєю шведською колегою взагалі вийшов український день.

- Під час наших попередніх зустрічей ми говорили про Курта Волкера, з яким ви добре знайомі, про ту велику роль, яку він грав в американській політиці по відношенню до України. Що змінилося після його звільнення, чого можна чекати далі? - Подивимося, кого призначать. І побачимо, що у зв'язку з цим зміниться. Якщо ж говорити в більш широкому контексті, то, звичайно, «телефонний скандал» вплинув на поточне положення, заперечувати це неможливо. Але я сподіваюся, що в цілому ситуація по відношенню до Україні в питаннях допомоги їй з боку США не зміниться. У всякому разі, ми такого не очікуємо. Повторюся, подивимося, які будуть нові дійові особи і будемо з ними співпрацювати. ЛИТВА ЗАЦІКАВЛЕНА В СУВЕРЕНІТЕТІ БІЛОРУСІ - Близький сусід Литви, країна, з якою у вас здавна були тісні історичні контакти, - Білорусь. Ситуація навколо неї традиційно суперечлива. З одного боку, угоди про поглиблену інтеграцію з Росією, з іншого - періодичні сигнали в бік Заходу. - Тут важко сказати. З одного боку інтеграційний процес Білорусь-Росія проводиться вже багато років. Чув здивування від деяких діячів, та й сам питав: «Що так довго, кілька десятиліть?». І мені відповіли: «Є в інтеграції початок, немає в інтеграції кінця». Може бути, дійсно суть саме в цьому. А якщо серйозно, то помітно, що ця інтеграція все ж відбувається - в різних напрямах. Скажімо, бачимо це у сферах оборони, безпеки. Показовими були навчання «Захід-2017», під час яких територія Білорусі була задіяна дуже сильно. Ми бачимо економічні проекти, деякі з них з геополітичним присмаком, як АЕС в Островці, в якій присутні і російські кошти, і російські технології. Однією з цілей будівництва Білоруської АЕС, напевно, є втручання в процес десинхронізації (зараз Литва, Латвія і Естонія спільно виходять з синхронного режиму роботи з енергосистемами Білорусі, РФ і проводять синхронізацію з електромережами ЄС, - ред.). Мабуть, ця станція потрібна і для того, щоб у нас цей процес тривав довше. Тому в даному питанні двосторонніх відносин у нас немає жодного прогресу. Ця станція дуже псує наші стосунки. Нагадую, що гостро стоять і питання безпеки, оскільки АЕС будується в 40-50км від Вільнюса. - Але є і приклади позитивної співпраці з Білоруссю? - Так, в іншому ми все ж намагаємося вести діалог з білоруською стороною. І робимо це тривалий час. Під час нашого головування в Євросоюзі (2013 рік, - ред.) ми навіть зрушили з мертвої точки деякі процеси, такі як дискусії про спрощення візового режиму Білорусі з ЄС про реадмісію (згода держави на прийом назад своїх громадян, що підлягають депортації з іншої держави, - ред.). Відповідні договори зараз вже підготовлені до підписання. Ми хочемо і далі вести діалог. Нам не все одно, як йдуть справи із суверенітетом Білорусі. Нам хотілося б, щоб вона була суверенною, наскільки це можливо, державою. І ми сприятимемо їй у цьому. Якщо ще говорити про хороше, то це економічні відносини. Білорусь інтенсивно використовує наш морський порт (Клайпеда, - ред.) для експорту своїх товарів. Збільшується число білоруських туристів. Загалом, об'єктивні фактори, які свідчать про позитивні відносини, також існують... Але в сумі - так, ситуація в чомусь непроста. Відчувається вплив на Білорусь великої держави - сусіда зі Сходу. І цей вплив збільшується. Але в цьому ми навряд чи можемо чимось допомогти. Ми можемо допомогти лише в плані більш широкого діалогу в тих областях, де білоруська сторона сама бачить свій інтерес і де ми можемо досягати прогресу. - Минуло три місяці після повернення Росії до ПАРЄ. Які підсумки у зв'язку з цим можна підвести? - Насамперед, хочу повторити те, що говорив, коли ця подія відбувалася. Я жалкую, що це повернення відбулося в той момент, коли не було жодного поліпшення в політиці цієї держави (Росії - ред.), не було жодного жалю про те, що зроблено. Навпаки, незадовго до того почався процес «паспортизації» Донбасу, а також неприємне продовження історії з українськими військовими моряками, коли було заявлено, що рішення міжнародного трибуналу для РФ недійсне. Такий селективний підхід до міжнародного права - ще один доказ того, що не можна вірити державі, яка виконує лише ті вимоги, які їй підходять, а не зручні просто відкидає. І саме в такому контексті повернення Росії до ПАРЄ виглядало, як на мене, особливо непродуктивно. Кажу про це з жалем, оскільки це негативно вплинуло на авторитет Ради Європи і довіру до цієї інституції. За минулий час моє бачення цієї ситуації не змінилося.