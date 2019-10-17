Зеленський підписав закон про концесію — що це дає бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про концесію.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про концесію" № 155-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року", - ідеться в повідомленні.

Очікується, що концесія забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну сфери, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я; сприятиме модернізації та створенню нової інфраструктури, ефективному управлінню об’єктами державної та комунальної власності, наданню якісних суспільних послуг та збільшенню фіскального простору держави.

Читайте також: Президент підписав закон щодо ліцензування господарської діяльності

За даними ОП, закон має на меті удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, та сприяння розбудові інфраструктури.

Документ вносить зміни до 25 законодавчих актів України з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.

Він передбачає запровадження єдиної процедури ініціювання та ухвалення рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства для всіх форм державно-приватного партнерства, зокрема концесії.

Також закон запроваджує прозору процедуру вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів; можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів, конкурсної документації; надійні гарантії для концесіонерів та кредиторів; чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об’єкт концесії.

У документі також передбачена процедура трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря за умови внесення додаткових інвестицій.

Крім того, закон дає можливість заміни концесіонера у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань.

Читайте також: Зеленський доручив розробити законопроєкт про мораторій на перевірки ФОПів

Документом також урегульовані особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії; особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії.

Окрім того, закон дає можливість вирішення спорів у міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражах, а також впроваджує прозору процедуру контролю та моніторингу виконання концесійних договорів тощо.