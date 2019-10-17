Зеленський доручив розробити законопроєкт про мораторій на перевірки ФОПів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва й забезпечення запровадження дворічного мораторію на перевірки для фізичних осіб – підприємців.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 761/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців», спрямований на покращення умов для розвитку підприємництва, здійснення фізичними особами підприємницької діяльності”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має забезпечити створення Координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва із залученням до її роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.

Зазначається, що у двотижневий термін за участю цієї Ради мають бути розроблені та внесені на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їхнього доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснювати такі суб’єкти господарювання.

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Також, за даними ОП, має бути підготовлено законопроєкт стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО.

Крім того, мають бути вжиті необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через мережу Інтернет і проведено роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур. З 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.