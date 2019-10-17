Президент підписав закон щодо перерозподілу 1,17 мільярда для автодоріг

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік щодо перерозподілу 1,17 млрд грн на розвиток та утримання автодоріг загального користування

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» № 149-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 жовтня 2019 року. Метою документа є забезпечення ефективного використання передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік коштів для реалізації заходів із розбудови автомобільних шляхів”, - ідеться в повідомленні.

Закон, зокрема, передбачає, що у межах видатків державного дорожнього фонду шляхом їхнього перерозподілу збільшується фінансування програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на 1,17 мільярда гривень.