Безпека на автодорогах: Рада "прописала" процедуру аудиту

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг".

Закон підтримали 316 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ доповнює закон «Про автомобільні дороги» новою статтею щодо аудиту безпеки автомобільних доріг.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон спрямований на створення правового регулювання аудиту безпеки автомобільних доріг шляхом незалежної, детальної, системної, технічної оцінки інженерних рішень щодо складових автомобільних доріг. Це робитиметься з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, яка здійснюється на всіх етапах від планування до введення в експлуатацію та під час експлуатації з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та інтегрування автомобільних доріг України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури, та досягнення значного зниження рівня аварійності на дорогах загального користування.

Зазначається, що своєчасний аудит безпеки доріг дозволяє усунути прогалини на стадії проєктування, не витрачаючи кошти на будівництво, що, як наслідок, мінімізує час і кошти, що можуть бути витрачені на перепроєктування на більш пізніх стадіях.

Передбачається, що закон сприятиме створенню умов для будівництва безпечної дорожньої інфраструктури, зокрема шляхом залучення європейських фондів та інвестицій, допомагаючи створювати нові робочі місця.

Також очікується, що реалізація проєкту сприятиме зниженню соціальних витрат від ДТП.

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Аудит безпеки автомобільних доріг – це незалежне, системне, технічне та детальне оцінювання впливу проєктних рішень на безпеку автомобільних доріг. Він здійснюється на всіх стадіях проєктування, передбачених чинним законодавством відповідно до класу наслідків об’єкту аудиту безпеки автомобільних доріг; на стадії будівництва (реконструкції, ремонту) автодоріг; на стадії введення в експлуатацію автодороги.

Аудит безпеки автодоріг в Україні може бути добровільним чи обов'язковим. Аудит безпеки автодоріг обов’язковий на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Закон передбачає, що замовниками аудиту безпеки автомобільних доріг є їх балансоутримувачі. Також замовниками аудиту безпеки автомобільних доріг можуть бути інші юридичні та/або фізичні особи, які мають намір замовити аудит безпеки за рахунок власних коштів або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Аудитор безпеки автодоріг – це фізична особа, яка пройшла спеціальне навчання, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автодоріг та включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт 1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг" був ухвалений у першому читанні 12 вересня.