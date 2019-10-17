Проєкт бюджету-2020: на реконструкцію аеропорту в Дніпрі прописали мільярд окремим рядком

Проєкт бюджету-2020: на реконструкцію аеропорту в Дніпрі прописали мільярд окремим рядком

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Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань бюджету вніс у проєкт державного бюджету на 2020 рік окремим рядком 1 мільярд грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, опублікувавши при цьому скрін документа.

"Будемо дуже сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товариші, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт у Дніпрі - це вже персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади. Що не варто уподібнюватися до попередніх начальників, які тільки годували обіцянками", - написав Філатов.

За словами Філатова, через аеропорт у Дніпрі він "зіпсував відносини з багатьма сильними світу цього, тому, якщо обдурите, то розсварюся і з вами. І, звичайно, велика вдячність депутатам-мажоритарникам з Дніпра, які не дають заговорити цю тему і знову нічого не зробити. Ви - молодці. Але тепер добийтеся ще того, щоб ВР проголосувала. А то в будівлі під куполом чудеса можуть ставатися щодня".

Як повідомлялося, під час пресмарафону 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в 2020 році в Дніпрі почнеться будівництво нового міжнародного аеропорту і він триматиме на контролі питання фінансування цього будівництва.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, що в проекті державного бюджету на наступний рік не передбачено коштів на будівництво аеродрому, яке глава держави називав пріоритетним, Зеленський зазначив, що фінальний варіант проекту держбюджету ще обговорюватиметься.

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"Це не фінальний бюджет. Ми домовилися, що ми - одна команда, і фінальний бюджет ми обговорюватимемо разом з міністром фінансів і Прем'єр-міністром. Вони ще до мене не приходили з фінальним бюджетом", - сказав Зеленський. Він також додав, що будівництво аеропорту не відкладається - його будуватимуть у 2020 році.

У липні 2019 року Зеленський ознайомився з планом реконструкції Дніпровського аеропорту, основна складова якої - будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Нова злітно-посадкова смуга матиме довжину 2900 м з можливістю подовження до 3200 м. Приблизна загальна вартість реконструкції - 2,9 млрд грн. Для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки.

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Проект має бути реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Зокрема, про готовність взяти участь у проекті заявила українська промислово-фінансова група DCH Олександра Ярославського. Так, група готова інвестувати в будівництво аеровокзального комплексу дніпровського аеропорту. Планується, що DCH побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава - злітну смугу. Інвестиції DCH становитимуть близько 70 млн дол., а держава вкладе близько 3 млрд грн. Новий аеропорт відкриють на землях запасу поруч з діючим.

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