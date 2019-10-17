Проєкт бюджету-2020: на реконструкцію аеропорту в Дніпрі прописали мільярд окремим рядком

Комітет Верховної Ради з питань бюджету вніс у проєкт державного бюджету на 2020 рік окремим рядком 1 мільярд грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, опублікувавши при цьому скрін документа.

"Будемо дуже сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товариші, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт у Дніпрі - це вже персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади. Що не варто уподібнюватися до попередніх начальників, які тільки годували обіцянками", - написав Філатов.

За словами Філатова, через аеропорт у Дніпрі він "зіпсував відносини з багатьма сильними світу цього, тому, якщо обдурите, то розсварюся і з вами. І, звичайно, велика вдячність депутатам-мажоритарникам з Дніпра, які не дають заговорити цю тему і знову нічого не зробити. Ви - молодці. Але тепер добийтеся ще того, щоб ВР проголосувала. А то в будівлі під куполом чудеса можуть ставатися щодня".

Як повідомлялося, під час пресмарафону 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в 2020 році в Дніпрі почнеться будівництво нового міжнародного аеропорту і він триматиме на контролі питання фінансування цього будівництва.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, що в проекті державного бюджету на наступний рік не передбачено коштів на будівництво аеродрому, яке глава держави називав пріоритетним, Зеленський зазначив, що фінальний варіант проекту держбюджету ще обговорюватиметься.

"Це не фінальний бюджет. Ми домовилися, що ми - одна команда, і фінальний бюджет ми обговорюватимемо разом з міністром фінансів і Прем'єр-міністром. Вони ще до мене не приходили з фінальним бюджетом", - сказав Зеленський. Він також додав, що будівництво аеропорту не відкладається - його будуватимуть у 2020 році.

У липні 2019 року Зеленський ознайомився з планом реконструкції Дніпровського аеропорту, основна складова якої - будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Нова злітно-посадкова смуга матиме довжину 2900 м з можливістю подовження до 3200 м. Приблизна загальна вартість реконструкції - 2,9 млрд грн. Для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки.

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Проект має бути реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Зокрема, про готовність взяти участь у проекті заявила українська промислово-фінансова група DCH Олександра Ярославського. Так, група готова інвестувати в будівництво аеровокзального комплексу дніпровського аеропорту. Планується, що DCH побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава - злітну смугу. Інвестиції DCH становитимуть близько 70 млн дол., а держава вкладе близько 3 млрд грн. Новий аеропорт відкриють на землях запасу поруч з діючим.