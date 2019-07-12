Аеропорт у Дніпрі: Зеленський обіцяє, що кошти на реконструкцію будуть

«Ми зробимо й допоможемо вам. Кошти будуть, бо ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт», - сказав Президент.

За даними пресслужби, главі держави представили три варіанти реконструкції летовища. Було відзначено, що найбільш прийнятним є проєкт, який передбачає будівництво злітно-посадкової смуги на місці старої. Інші варіанти містили пропозицію зведення смуги на новій території, що вимагало додаткової роботи з відведення земель, а отже, збільшення вартості проєкт та термінів.

Зазначається, що нова злітно-посадкова смуга, яка відповідатиме сучасним стандартам, матиме довжину 2900 м з можливістю подовження до 3200 м. Для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки. Тендер на розробку проєкт реконструкції комплексу аеропорту у Дніпрі планується на наступному тижні, приблизна загальна вартість реконструкції – 2,9 млрд грн, поінформували в пресслужбі.

Аеропорт у Дніпрі розташований за 13,5 км на південний схід від центру міста та на відстані 5 км від автомагістралі Запоріжжя – Дніпро. Будівля нового аеровокзалу споруджена у 1985 році й має зношеність на 30%, будівля старого аеровокзалу працює з 1957 року і зношена на 50%.

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Як повідомлялося, у держбюджеті 2019 року закладено 200 млн грн для будівництва нового аеропорту «Придніпров'я» в селі Солоне неподалік Дніпра, водночас кошти на ремонт ЗПС в аеропорту “Дніпропетровськ” бюджетом не передбачені.

Зеленський у п’ятницю, 12 липня, здійснює робочу поїздку до Дніпропетровської області. Глава держави, зокрема, проінспектує у Дніпрі новий міст та аеропорт, а також об'їзну дорогу. Після цього Президент вирушить до Кривого Рогу, де проведе нараду.