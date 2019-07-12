Зеленському пообіцяли за два роки відремонтувати аеропорт Дніпра

Президенту України Володимиру Зеленському в міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ» у місті Дніпро презентували три варіанти злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перший варіант - реконструкція існуючої смуги з продовженням її до 3100-3200 метрів. Другий і третій варіанти - будівництво нових злітно-посадкових смуг до 2500 м та 2800-3200 довжини відповідно”, - наголосив т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Юрченко.

На думку фахівців, найбільш прийнятним варіантом є реконструкція існуючої смуги, яка нині має довжину 2858 метрів. Якщо її продовжити, то буде можливість приймати великі літаки.

Зеленський поцікавився, скільки часу треба на реконструкцію аеропорту.

“Два роки. Щоби не залишити область без авіасполучення, функції Дніпропетровського аеропорту буде виконувати аеропорт Кривого Рогу", - уточнив Юрченко.

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Історія аеропорту налічує 92 роки. Останнім часом точилася дискусія про будівництво нового летовища за містом. У держбюджеті 2019 року закладено 200 млн грн для будівництва нового аеропорту «Придніпров'я» в селі Солоне, що неподалік Дніпра, в той час як кошти на ремонт ЗПС в аеропорту “Дніпропетровськ” бюджетом не передбачені.

Увесь цей час у Дніпрі намагалися відстояти міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ». В червні міський голова Дніпра Борис Філатов написав у Facebook, що йому телефонували з Адміністрації Президента з приводу аеропорту. “Тільки що подзвонили з АП. Від Володимира Олександровича і за його дорученням. Там вже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини”, - зазначав Філатов

Як повідомлялося, у п’ятницю, 12 липня, глава держави здійснює робочу поїздку до Дніпропетровської області. Зеленський, зокрема, проінспектує у Дніпрі новий міст та аеропорт, а також об'їзну дорогу. Після цього Президент вирушить до Кривого Рогу, де проведе нараду.