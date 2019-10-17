Рада повернула на доопрацювання дерегуляційний законопроєкт
Рішення було ухвалене за рекомендацією Комітету ВР з питань економічного розвитку - 281 депутат проголосував «за», повідомляє кореспондент Укрінформу.
У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт спрямований на запровадження механізмів своєчасного та ефективного реагування держави на запити бізнесу, громадян та інвесторів, пов’язані із необхідністю удосконалення, спрощення відповідних адміністративних та дозвільно-погоджувальних процедур.
Зокрема, пропонувалося внести норму, згідно з якою перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлюється Кабінетом міністрів України
Крім того, за Кабінетом міністрів пропонувалося закріпити право визначати необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види, дозвільний орган, уповноважений видавати такі документи, перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а також перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документів.