Рада повернула на доопрацювання дерегуляційний законопроєкт

Верховна Рада повернула на доопрацювання проєкт Закону №1067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

Рішення було ухвалене за рекомендацією Комітету ВР з питань економічного розвитку - 281 депутат проголосував «за», повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт спрямований на запровадження механізмів своєчасного та ефективного реагування держави на запити бізнесу, громадян та інвесторів, пов’язані із необхідністю удосконалення, спрощення відповідних адміністративних та дозвільно-погоджувальних процедур.

Зокрема, пропонувалося внести норму, згідно з якою перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлюється Кабінетом міністрів України

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Крім того, за Кабінетом міністрів пропонувалося закріпити право визначати необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види, дозвільний орган, уповноважений видавати такі документи, перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а також перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документів.