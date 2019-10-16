Кабмін утворив комісію з питань захисту бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення комісії з питань захисту бізнесу.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми створили комісію з питань захисту бізнесу при Кабінеті міністрів", - сказав Гончарук.

За його словами, до складу комісії увійде група представників Міністерства економіки, Міністерства фінансів, правоохоронних органів, а також інші люди, які безпосередньо розбиратимуть усі звернення щодо тиску на бізнес.

Гончарук зазначив, що владі необхідний якийсь період часу для того, щоб прибрати усіх "негідників та корупціонерів на державних посадах", тому поки що радить звертатися до цієї комісії з повідомленнями про спроби тиску на бізнес.