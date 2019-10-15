Гончарук запевняє, що у звільненні держсекретаря МОЗ немає нічого таємного

Державний секретар Міністерства охорони здоров’я буде призначений за результатами проведення прозорого конкурсу, і ним зможе стати людина, яка не матиме конфлікту із новим керівництвом відомства.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму відеоблозі на YouTube-каналі.

“На посаду держсекретаря ми проведемо чесний і відкритий конкурс, у якому зможе взяти участь будь-який порядний професійний фахівець, в якого не буде конфлікту із новою командою. Відсутність конфлікту дуже важливе для того, щоб МОЗ могло якісно формувати політику у сфері охорони здоров’я”, - сказав Гончарук.

За його словами, будь-які заяви про те, що реформа сфери охорони здоров’я згортається, не мають під собою жодного підґрунтя.

“Корупція у МОЗ точно не повернеться”, - додав глава уряду.

Прем’єр-міністр запевнив у тому, що рішення Кабінету міністрів щодо звільнення державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука, який був призначений при колишній очільниці МОЗ Уляні Супрун, не було таємним.

Читайте також: Уряд звільнив держсекретаря МОЗ Янчука

“Нічого таємного в цьому немає. Тепер, по суті, Верховна Рада обрала уряд, у складі уряду — міністра. Будь-який міністр для того, щоб досягти результатів, повинен створити команду, з якою йому буде комфортно працювати. Звільнення держсекретаря було ініціативою і рішенням міністра. Будь-яке кадрове рішення міністра я підтримаю, тому що він несе за нього відповідальність”, - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів України звільнив з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України Артема Яремчука та призначив тимчасово виконуючою його обов’язки Інну Солодку.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розкритикувала це рішення в своєму дописі у Facebook і заявила, що “руками Олексія Гончарука сьогодні легітимізували рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров’я України”. Також Супрун закликала Прем’єра припинити “публічно комунікувати про продовження медичної реформи”, адже його діїі “абсолютно розходяться з деклараціями”.